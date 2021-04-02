Trakya'da Kovid-19'la mücadelede BioNTech aşılarının ilk dozları uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında vatandaşlara BioNTech aşısının birinci dozu uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre risk grubundakiler sistemde tanımlandı.

Bu kapsama giren vatandaşlar randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırmaya başladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vatandaşlara tercihlerine göre BioNTech ya da Sinovac aşıları uygulanıyor.

Aşının ilk dozunu yaptıran Hülya Ordu, salgının sona ermesi için aşılama çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.

Özellikle BioNTech aşısını tercih ettiğini ifade eden Ordu, aşıların Türkiye'ye getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Zeynep Akıncı da aşı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tekirdağ'da Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde de BioNTech aşıları uygulanıyor.

Vatandaşlar şehir hastanesine gelerek, oluşturulan odalarda aşılarını yaptırıyor.

Trakya'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bugüne kadar 469 bin 769 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" internet sitesinde yer alan verilere göre, Trakya'da en çok aşı 220 bin 719 ile Tekirdağ'da uygulandı.

Edirne'de 136 bin 927, Kırklareli'nde ise 112 bin 123 aşı yapıldı.

Haritada toplam sayı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor.