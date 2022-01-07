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Son dakika haber: Kovid-19 nedeniyle 94 ülkede yaklaşık 2 bin gazeteci hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: Kovid-19 nedeniyle 94 ülkede yaklaşık 2 bin gazeteci hayatını kaybetti

07.01.2022 16:14
Son dakika haber: Kovid-19 nedeniyle 94 ülkede yaklaşık 2 bin gazeteci hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Kovid-19 salgını nedeniyle şimdiye kadar 94 ülkeden 2 bin civarında gazetecinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle şimdiye kadar 94 ülkeden 2 bin civarında gazetecinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Dünya genelinde gazetecilerin yasal hakları ve güvenliğini sağlamak için çalışan Cenevre merkezli Basın Amblem Kampanyası (PEC), küresel salgının başlangıcından bu yana Kovid-19'dan hayatını kaybeden gazetecilere dair son istatistikleri paylaştı.

PEC'nin raporuna göre, salgının başlangıcından 2021'in sonuna kadar dünyada en az 1400 gazeteci virüse yenilerek ölürken bu rakam ayda 116, günde ise 4 can kaybına tekabül etti.

Raporda, salgının dünyada etkili olmasından bu yana en az 2 bin gazetecinin virüsten yaşamını yitirmiş olma ihtimali bulunduğu belirtildi ve "Bazı ülkelerde gazetecilerin ölüm sebebi açıklanmadığı ve kategorize edilmediği için asıl can kaybı sayısı mutlaka daha fazla. Bazı ülkelerdeki bilgiler güvenilir değil. Bu yüzden 2 bin rakamı düşük bir tahmin." bilgisi paylaşıldı.

Raporda, Kovid-19 aşısının geliştirilmesiyle geçen yıl gazetecilerin virüsten ölümünün azaldığının altı çizildi.

1 Mart 2020'den bu yana PEC'ye dünyadan toplam 1940 gazetecinin Kovid-19 nedeniyle öldüğü bilgisi geldiği, bu rakamın 954'ünü Latin Amerika, 556'sını Asya, 263'ünü Avrupa, 98'ini Afrika ve 69'unu Kuzey Amerika ülkelerinden gazetecilerin oluşturduğu kaydedildi.

Türkiye'de 29 gazeteci Kovid-19 nedeniyle vefat etti

Ülke bazında en çok can kaybının Brezilya'da görüldüğü ve şimdiye kadar 295 gazetecinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 kaynaklı gazeteci ölümleri Hindistan'da 279, Peru'da 199, Meksika'da 122, Kolombiya'da 79, Bangladeş'te 68, ABD'de 67, İtalya'da 61, Venezuela'da 59, Ekvador'da 51, Arjantin'de 46, Endonezya ve Rusya'da 42'şer, İran'da 34, İngiltere'de 33, Türkiye'de 29, Dominik Cumhuriyetinde 29, Pakistan'da 27, Nepal'de 23, Mısır'da 22, Bolivya'da 20 ve Honduras, Güney Afrika, İspanya ile Ukrayna'da 19'ar olarak kayıtlara geçti.

Rapora ilişkin konuşan PEC Hindistan temsilcisi Nava Thakuria, tüm Kovid-19 ölümlerinin tespit edilebilmesi durumunda Hindistan'da en az 400 medya çalışanının virüsten hayatını kaybetmiş olabileceğini vurguladı.

PEC Genel Sekreteri Blaise Lempen de 2021'in ilk yarısında 1175, ikinci yarısında 225 gazetecinin virüsten yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşarak, "Aşılanmaların yaygınlaşması sayesinde can kaybı sayısı yavaşladı." dedi.

Lempen, gazetecilerin Kovid-19 ölümlerindeki yavaşlamanın sürmesini umduğunu, fakat virüsün hızlı yayılan omicron varyantı nedeniyle enfeksiyon oranının artacağından endişe ettiğini belirtti.

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Afrika, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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