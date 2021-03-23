Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 51 kişi, Tunus'ta 23 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasında, ülkede 51 yeni can kaybıyla Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 5 bin 808'e yükseldiği bildirildi.

Yeni tespit edilen 1472 vakayla virüse yakalananların toplam sayısının 441 bin 14'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının da 347 bin 563 olduğu belirtildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkede son 24 saatte 23 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısının 8 bin 546'ya ulaştığı kaydedildi.

Tespit edilen 217 yeni vakayla virüse yakalananların toplam sayısının 245 bin 923'e çıktığı belirtildi. Tunus'ta 213 bin 106 kişinin de virüsü yendiği ifade edildi.