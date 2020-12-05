Son dakika haberi... ESKİŞEHİR - Kovid-19 salgını dijital alışkanlıkları değiştirdi - Son Dakika

Son dakika haberi... ESKİŞEHİR - Kovid-19 salgını dijital alışkanlıkları değiştirdi

05.12.2020 11:05

Son dakika haberler... Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının eğitim, iş, spor, alışveriş ve sosyal yaşam alanlarında dijital alışkanlıkları değiştirdiğini belirtti.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının eğitim, iş, spor, alışveriş ve sosyal yaşam alanlarında dijital alışkanlıkları değiştirdiğini belirtti.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kriz dönemlerinin insanlığı gelişmesine katkı sağlayan fırsatları da beraberinde getirdiğini, birtakım teknolojilerin ve tekniklerin gelişmesini sağladığını söyledi.

Pandemi döneminin de birçok fırsatı beraberinde getirdiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Birçok anlamda hepimizi olumsuz etkilemiş olsa da bu durum yeni bilgiler, beceriler ve alışkanlıklar kazanmamızı sağladı ayrıca her zaman olduğu gibi bu kriz durumu yeni teknolojilerin geliştirilmesini beraberinde getirdi. Birçok şirket, personelini daha verimli çalıştırmanın yollarını keşfetti. Buna yönelik teknolojilerin geliştirilmesi için ortam sağlandı. Öğrenme ve öğretme süreçleri de değişti. Birçok öğretmenimiz uzaktan ders yapabilmeyi, birçok öğrenci de bu derslere katılım göstermeyi öğrendi. Pandemi bize iş yaşamının yanı sıra eğitim ve sosyal yaşamla ilgili olarak da birtakım alışkanlıklar kazandırdı. Alışveriş ve spor yapma alışkanlığımız bile değişti. Evde spor yapmayı sağlayacak birtakım teknolojilere yönelmeye başladık. Böyle olanaklar sunan oyun konsollarının satışı arttı. Dijital platformlarda evden spor yapmak imkanı sunan kanalların arttığını görüyoruz."

Doç. Dr. Şahin, pandemi sürecinde alışveriş alışkanlıklarının değiştiğini, söz konusu dönemde yeni alışveriş sitelerinin geliştiğini belirterek, "Yatırımcılar mağaza açmak yerine bir depo kurarak, internet üzerinden dijital alışveriş olanakları sunmaya başladı. Alışveriş alışkanlıklarımızın değişmesi, bu gibi satışlara talebi artırdı. Birçok kişi market alışverişini internetten yapmayı denedi ve bunun yararını gördü." diye konuştu.

İşlerin uzaktan yürümesini sağlayacak birçok dijital aracın, pandemi döneminde herkes tarafından öğrenilmek zorunda kalındığını aktaran Şahin, "Hepimiz işlerimizi uzaktan yönetmeyi, video konferans yazılımlarını kullanmayı, uzaktan birlikte çalışma platformu oluşturmayı öğrendik. Bunu video konferans yazılımları sağladı." ifadelerini kullandı.

Dijital güvenliğe dikkat edin

Her şeyin internet üzerinden yapılmasıyla kişisel birçok verinin dijital platformlarda yer aldığının altını çizen Şahin, söz konusu durum nedeniyle dijital güvenlik konusunda çok daha dikkatli davranılması gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Şahin, teknolojiye adapte sürecinde birtakım güvenlik açıklarının verilebileceğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda biraz dikkat etmek gerekiyor. Dijital güvenlik konusu bu dönemde en çok dikkat edilmesi gereken unsurlardandır. Dijital güvenliği sağlamakla, sosyal güvenliği sağlamak arasında çok benzerlik var. Doğru tarafa güvenmek, yapılması gereken ilk şeydir. Bilgisayarınıza yüklediğiniz yazılımın kaynağını bilmeniz önemli. Orijinal yazılım kullanmalısınız. Söz konusu yazılımları sürekli güncellemelisiniz. İşletim sistemlerinin ve uygulama yazılımlarının kendi kendine güncelleme seçenekleri açık tutmak önemlidir. Bu yazılımların güncelleme taleplerini olumlu karşılamak lazım. Sosyal medyada iletişim kurulan kişilere dikkat edilmelidir. Karşı tarafın kimliğinden emin olmadan güven

Son dakika haberi... ESKİŞEHİR - Kovid-19 salgını dijital alışkanlıkları değiştirdi
Son dakika haberi... ESKİŞEHİR - Kovid-19 salgını dijital alışkanlıkları değiştirdi
Son dakika haberi... ESKİŞEHİR - Kovid-19 salgını dijital alışkanlıkları değiştirdi
Son dakika haberi... ESKİŞEHİR - Kovid-19 salgını dijital alışkanlıkları değiştirdi

Anadolu Üniversitesi, Levent Şahin, araştırma, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ESKİŞEHİR - Kovid-19 salgını dijital alışkanlıkları değiştirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hasan Şaş, Survivor'a mı gidiyor? Gündem yaratan iddiayı sosyal medyadan yanıtladı Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Korona geçiren kişilerin tırnaklarındaki parlaklık dikkat çekti Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum, biraz nefes verin Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Aşırı kirlilikten köpüren Eğirdir Gölü'nde büyük tehlike! İkiye bölünebilir Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi "Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti
312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş 312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş         
10:48
Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:30
Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar         
10:05
Bu kadarına da pes! Üfürükçü kadın, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı Bu kadarına da pes! Üfürükçü kadın, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı         
09:54
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı         
08:33
Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor         
08:27
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadı Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadı         
07:21
Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu         
22:15
Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı         
21:33
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı, Miami'den ev aldı         
20:55
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 11:49:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... ESKİŞEHİR - Kovid-19 salgını dijital alışkanlıkları değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei