Son dakika haber: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla - Son Dakika

Son dakika haber: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla

01.01.2021 21:07
Son dakika haber: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 84 milyon 115 bini, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 830 bini, iyileşenlerin sayısı 59 milyon 538 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 84 milyon 115 bini, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 830 bini, iyileşenlerin sayısı 59 milyon 538 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 20 milyon 462 bini, Hindistan'da 10 milyon 293 bini, Brezilya'da 7 milyon 675 bini ve Rusya'da 3 milyon 186 bini aştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verdi.

İsrail yönetimi, 9,3 milyona yakın kişinin yaşadığı ülkede nüfusun yüzde 10'dan fazlasına Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının ilk dozunun yapıldığını duyurdu.

Filipinler, pazar gününden itibaren, virüsün mutasyon geçirmiş türünün görüldüğü ABD'den ülkeye gelen kişilere giriş yasağı getirildiğini açıkladı.

Çin'in Liaoning eyaletindeki Shenyang and Dalian havaalanlarında, bölgede artışa geçen vakaların ardından yolculara son 72 saatte Kovid-19 testi yaptırılması zorunluluğu getirildi.

Pekin yönetimi, Pakistan'a acil kullanım için 1 milyon doz Kovid-19 aşısı sağlayacağını bildirdi.

Singapur, pazartesi itibarıyla son 14 gün içinde Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni haline rastlanılan Güney Afrika'ya seyahat etmiş kişilere yönelik ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurdu.

Tayland'ın en büyük şehri ve başkenti Bangkok'ta, artışa geçen vaka sayılarının ardından 4-7 Ocak'ta kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkenin kuzeyinde bulunan Mazenderan eyaletindeki vaka ve ölüm oranlarının endişe verici boyutlarda olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Pfizer, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla - Son Dakika


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