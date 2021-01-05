Son dakika haber | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Son dakika haber | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

05.01.2021 21:45
Son dakika haber | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 86 milyon 429 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 867 bini, iyileşenlerin sayısı 61 milyon 265 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 86 milyon 429 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 867 bini, iyileşenlerin sayısı 61 milyon 265 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 21 milyon 382 bini, Hindistan'da 10 milyon 373 bini, Brezilya'da 7 milyon 756 bini ve Rusya'da 3 milyon 284 bini aştı.

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün vakaları artırmasının ardından üçüncü kez ilan edilen ve şubat ayının ortalarına kadar devam edecek ulusal karantina uygulaması başlarken ülkede günlük vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti.

Slovakya ve İran'da, Kovid-19'un İngiltere'de görülen mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türüne rastlandı.

Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları daha da sıkılaştırılarak 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Kovid-19'un neden olduğu krize rağmen Almanya'da reel perakende satışların geçen yıl ortalama yüzde 4,1 yükseleceği tahmininde bulundu.

Belçika'da Kovid-19'a karşı Pfizer ile BioNTech firmaları tarafından geliştirilen aşının uygulamasının yaklaşık 10 günlük test sürecinin ardından geniş kitlelerin aşılanmasına başlandı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede aşı kampanyasının yavaş ilerlemesi nedeniyle gelen tepkilerin ardından sürecin hızlandırılacağını söyledi.

Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler ve en geniş tanımlı para arzı M3, salgının ikinci dalgasının yaşanmaya başlandığı kasım ayında artış kaydetti.

İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), mart başından bu yana 59 ülkeden 600'den fazla gazetecinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Salgının ortaya çıkmasından bu yana ülkede herhangi bir vaka görülmediğini iddia eden Kuzey Kore, Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı'ndan (GAVI) aşı talep etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Kolombiyalı oyuncusu Juan Cuadrado'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıdan yaptırdı.

Pakistan'da okullar 18 Ocak'ta açılacak

Sudan, Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen türünün tespit edilmesi sebebiyle İngiltere, Hollanda ve Güney Afrika'ya uyguladığı seyahat yasağını 13 Ocak'a kadar uzattı.

Meksika ve Bangladeş, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği Kovid-19 aşısının ülkede acil kullanımına onay verdi.

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, Kovid-19 vakalarının artış trendini koruduğu başkent Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette perşembeden itibaren olağanüstü hal (OHAL) uygulanabileceğini bildirdi.

Öte yandan, Japonya'da Büyük Sumo Şampiyonu "Yokozuna" unvanı sahibi Hakuho Şoo'nun Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Çin'de Pekin'e komşu Hebei eyaletinin bazı yerleşimlerinde yeni ortaya çıkan vakalar nedeniyle tedbirler arttırıldı. Eyaletteki vakaların 11'i, 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarında bazı etkinliklere ev sahipliği yapması planlanan Şıciacuang kentinde tespit edilirken kentin bazı kesimleri "yüksek tehlike bölgesi" ilan edildi.

Endonezya'da Kovid-19'a karşı aşılama sürecinin 14 Ocak'ta başlayacağı bildirildi.

Singapur'da salgının takibi için geliştirilen TraceTogether uygulamasındaki verilere polisin erişilebileceği bildirildi.

Pakistan'da hükümet, ülke genelindeki tüm okulların kademeli olarak 18 Ocak'tan itibaren açılmasına karar verdi.

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısı 280'e yükseldi.

Ruanda, artan Kovid-19 vakalarından ötürü toplu taşıma ve özel araçlarla şehirler arası yolculuğu yasakladı.

Afrika'da Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, morglarda cenazeleri koyacak yeterli yer bulunamadığı bildirildi.

İngiltere, Hindistan, Afrika, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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