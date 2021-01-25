Son dakika haber... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Son dakika haber... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

25.01.2021 21:19
Son dakika haber... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Son dakika haberine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 99 milyon 965 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 143 bini, iyileşenlerin sayısı 71 milyon 947 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 99 milyon 965 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 143 bini, iyileşenlerin sayısı 71 milyon 947 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 25 milyon 724 bini, Hindistan'da 10 milyon 676 bini, Brezilya'da 8 milyon 850 bini ve Rusya'da 3 milyon 738 bini aştı.

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, Güney Afrika'da ortaya çıkan Kovid-19 türüne karşı bağışıklık sistemini daha da güçlendirecek yeni aşı çalışmasına 2 ayda başlamayı planladıklarını duyurdu.

Rusya, İngiltere ve Fransa'nın ardından Avrupa'da en fazla vakanın görüldüğü ülke İspanya'da, hastanelerdeki doluluk oranı "en yüksek seviyeye" çıktı.

İngiltere'nin Sri Lanka Yüksek Komiseri Sarah Hulton, Kovid-19'dan ölen Müslümanların cesetlerinin zorla yakılması konusunu ülke yönetimiyle görüştüklerini bildirdi.

Fransa'nın önde gelen tıbbi araştırma kuruluşlarından Pasteur Enstitüsü, klinik deney safhasında tatmin edici sonuçlar alınamadığı için öncelikli Kovid-19 aşısı üzerindeki çalışmalarına son verdi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel doğrudan yabancı yatırımların salgının neden olduğu ekonomik gerilemenin etkisiyle 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 42 azalarak 859 milyar dolara gerilediğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde vaka sayılarındaki artış ve daha hızlı yayılan türlerin ortaya çıkması nedeniyle zorunlu olmayan iç ve dış seyahatlerin zorlaştırılmasını tavsiye etti.

Çin lideri Şi, Kovid-19'a karşı iş birliği çağrısı yaptı

Mısır'da Kovid-19 aşısının uygulanmaya başlandığı bildirildi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin'den alınan Sinopharm aşısının ilk dozu ülkenin kuzeydoğusundaki İsmailiye kentinde Ebu Halife Karantina Hastanesindeki sağlık personeline uygulanmaya başlandı.

Mısır'da yaptığı İslami davet çalışmalarıyla tanınan kadın davetçi Abla el-Kahlavi ise Kovid-19'a yenik düşerek 72 yaşında hayatını kaybetti.

Avustralya'da tıbbi düzenlemeleri yapan Tedavi Edici Ürünler İdaresi (TGA), ilaç firması Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısını onayladığını açıklarken, ülkede, Güney Afrika kaynaklı Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün Yeni Zelanda'da tespit edilmesi üzerine bu ülkeden seyahatlerin 72 saatliğine askıya alındığı duyuruldu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, uluslararası topluma Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği çağrısında bulundu.

Japonya'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) uygulanan 11 eyalette, virüs testi pozitif çıkmış 15 binden fazla hastanın hastaneye yatırılma ya da otele yerleştirilme sırası beklediği ortaya çıktı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün yayılmasına engel olmak için Ürdün ve İsrail ile sınır kapılarının kapatılması konusunu görüştüklerini açıkladı.

Karadağ, İngiltere'den gelen kişilerden negatif Kovid-19 testi isteneceğini açıkladı.

Mozambik, Kovid-19 hastaları için Küba'dan doktor getirtti

Ürdün'de Kovid-19'un mutasyona uğramış türüne yakalananların sayısının 162'ye ulaştığı bildirildi.

Ukrayna'da son 24 saatte 2 bin 516 kişide Kovid-19 görülmesiyle 4 aydır ilk kez günlük vaka sayısı 3 binin altına düştü.

Portekiz Savunma Bakanı Joao Gomes Cravinho'nun Kovid-19 tespitinin pozitif çıktığı bildirildi.

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi'nin de Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Mozambik, artan Kovid-19 vakalarıyla mücadele etmek için Küba'dan doktor getirtti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Kovid-19'un neden olduğu ekonomik sorunlara dikkati çekerek, ülkelerin geri ödemekle yükümlü oldukları borçların, salgın bitene kadar askıya alınması çağrısında bulundu.

Zimbabve'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joel Matiza, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Avrupa Birliği, Güney Afrika, İngiltere, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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