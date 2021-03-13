Son dakika haber! Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 119 milyon 855 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 655 bini, iyileşenlerin sayısı 96 milyon 434 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 29 milyon 994 bine, Brezilya'da 11 milyon 368 bine, Hindistan'da 11 milyon 353 bine ve Rusya'da 4 milyon 380 bine ulaştı.

ABD'de salgına karşı aşılamada 100 milyon eşiği geçilirken, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) dün ülke genelinde yapılan aşı sayısının 101 milyon 128 bine ulaştığını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, dün imzaladığı 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik yardım paketinin 7 milyon kişiye yeni iş alanı açacağını belirtti.

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, iç saha maçlarını izlemeye gelen taraftarlara ücretsiz Kovid-19 aşısı yapmaya başladı.

Almanya'nın birçok kentinde hükümetin salgına karşı aldığı tedbirler protesto edildi.

Bosna Hersek'in Saraybosna Kantonu'nda artan vaka sayıları nedeniyle ticari işletmelerin hafta sonu boyunca kapalı kalmasına yönelik tedbir yürürlüğe girdi. Ülkenin Banja Luka şehrinde de açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde esnaf, salgın nedeniyle hafta sonları ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırılması talebiyle eylem düzenledi.

Salgına karşı henüz aşılama sürecinin başlamadığı Gürcistan'a, ilk Kovid-19 aşılarının getirildiği bildirildi.

Tunus'ta salgınla mücadele kapsamında sağlık çalışanları ve yaşlıların aşılanmasına başlandı.

Filipinler Sağlık Bakanlığı, ülkede Brezilya'da görülen Kovid-19 mutasyonuna rastlandığını açıkladı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, 300 bin doz Sinopharm aşısının teslim aldığını kaydetti.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A), çok sayıda oyuncusu Kovid-19 geçiren Torino takımının maça çıkmaması sebebiyle oynanamayan 25. haftadaki Lazio-Torino maçının oynanması yönünde karar verildi.