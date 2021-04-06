Son dakika haber | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Son dakika haber | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

06.04.2021 21:11
Son dakika haber | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Son dakika habere göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 132 milyon 800 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 878 bini, iyileşenlerin sayısı 107 milyon 24 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 132 milyon 800 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 878 bini, iyileşenlerin sayısı 107 milyon 24 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 31 milyon 511 bine, Brezilya'da 13 milyon 23 bine, Hindistan'da 12 milyon 799 bine ve Fransa'da 4 milyon 833 bine ulaştı.

ABD halkının salgına yakalanma endişesinin salgının başından bu yana en düşük seviyeye gerilediği belirtildi.

Salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı 100 binin altına düştü ve son 24 saatte 96 bin 982 yeni vaka tespit edildi.

Avrupa Birliği (AB), Fransa'nın Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen hava yolu şirketi Air France'a 4 milyar avro finansman sağlamasına onay verdi.

AB, haziran sonuna kadar üye ülkelere dağıtılması planlanan Kovid-19 aşılarıyla yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasını hedefliyor.

İngiliz seyahat sektörü, geniş çaplı Kovid-19 aşılamalarıyla vaka ve ölüm sayılarının azalmasıyla, İngiliz hükümetinden uluslararası uçuşlara 17 Mayıs'tan itibaren izin verilmesini bekliyor.

İspanya'nın başkenti Madrid'de görev yapan ilk hasta kabul doktorları, personel eksikliği, salgın nedeniyle aşırı yoğunluk, düşük maaş ve özerk yönetim tarafından verilen vaatlerin tutulmadığı gerekçesiyle bir kez daha gösteri yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de mevcut durumda ülke nüfusunun yüzde 6'sına ulaşan Kovid-19 aşısı yapılanların oranının yaz sonunda yüzde 70 olacağına ilişkin hükümetin verdiği vaadi yineledi.

Belçika'da Kovid-19'a yakalandığından şüphe edenlerin kendi kendine yapabilecekleri hızlı testler, eczanelerde satışa sunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Kovid-19 aşılamalarının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve dünyadaki aşı adaletsizliği nedeniyle şimdilik "aşı pasaportuna" sıcak bakmadıkları mesajını verdi.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, salgında AB'de aşılamanın başarıya ulaşacağı beklentisiyle 32 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Ukrayna, Pfizer ile 10 milyon dozluk Kovid-19 aşısı için anlaştı.

Sırbistan ve Kazakistan cumhurbaşkanları Kovid-19 aşısı yaptırdı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bazı ülkelerin ihtiyacından birkaç kat daha fazla Kovid-19 aşısı temin ettiğini belirterek, aşıların "eşitsiz ve adaletsiz" dağıtımından derin endişe duyduklarını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kovid-19'a karşı Çin'in geliştirdiği "Sinopharm" aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadelede yetersiz kalması protesto edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e de Kovid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısının uygulandığı bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Kovid-19 önlemleri kapsamında Irak'ın geri kalan bölgeleri ile arasındaki ulaşımı askıya aldığını duyurdu.

Suudi Arabistan, ramazan ayında Mekke'deki Mescid-i Haram'da, sadece aşılanan veya Kovid-19 geçirip iyileşen kişilerin umre yapabileceğini ve namaz kılabileceğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Gana'ya Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" aşısından 3,4 milyon doz hibe ettiği bildirildi.

Kuzey Kore, sporcularını salgından korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını açıkladı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, gelecek haftaki ABD ziyareti öncesi Kovid-19 aşısının ikinci dozunu vuruldu.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bangladeş'te Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericilerle polis arasında çıkan arbedede, polisin ateş açmasıyla 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeni Zelandalı yetkililer, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında, askıya alınan Avustralya ile seyahat anlaşmasının 19 Nisan'da yeniden yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Real Madrid'in Fransız defans oyuncusu Raphael Varane, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bu akşam Liverpool'a karşı oynayacakları karşılaşmada forma giyemeyecek.

Malezya Sağlık Bakanı Ethem Baba, yapılan klinik incelemelerin ve değerlendirmelerin ardından Malezya'nın AstraZeneca aşısını kullanmayı sürdüreceğini açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yetkilisi Marco Cavaleri ise AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı ile bu aşı yapıldıktan sonra ortaya çıkan kanda pıhtılaşma (trombozis) vakaları arasında bir bağ bulunduğunu söyledi.

Tanzanya'da yeni Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, Kovid-19'a karşı mücadelede "Uzmanlar Komitesi" oluşturacağını açıkladı.

Münir Karaloğlu, Avrupa Birliği, İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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