Kovid-19 tedavisinde kullanılması planlanan şurubun klinik çalışması Erzurum'da yapıldı - Son Dakika

Kovid-19 tedavisinde kullanılması planlanan şurubun klinik çalışması Erzurum'da yapıldı

19.01.2021 11:05

Erzurum'da bir grup doktor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ek olarak kullanılması planlanan ve "2-aticyto kompleks" etken maddeli üretilen şurupla ilgili yaptığı klinik çalışmanın sonucunu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile paylaştı.

Erzurum'da bir grup doktor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ek olarak kullanılması planlanan ve "2-aticyto kompleks" etken maddeli üretilen şurupla ilgili yaptığı klinik çalışmanın sonucunu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile paylaştı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi Buğra Kerget, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite sanayi iş birliğinde bir firma tarafından üretilen ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde faz 1 çalışması tamamlanan şurupla ilgili klinik çalışmaya geçen yıl 4 Eylül'de başladıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ve Atatürk Üniversitesi Etik Kurulundan onay aldıktan sonra Erzurum Şehir Hastanesi enfeksiyon doktoru Ferhan Kerget ve göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Alperen Aksakal ile faz 2 ve faz 3 çalışması yaptıklarını ifade eden Kerget, "Şurubun Kovid-19 hastalarında standart tedaviye ek olarak kullanılabileceğinin ve hastalardaki iyileşme sürecini hızlandıracağının bildirilmesi üzerine gerekli onaylardan sonra hasta gruplarında şurup takviyesi uygulamaya başladık." dedi.

Çalışmaya gönüllü 150 sağlık personeli katıldı

Kerget, klinik çalışmayı gönüllü 150 sağlık personelinden oluşan 2 grupta uyguladıklarını ve çalışmada, sağlıkçıları rahatça kontrol altında tutmak için özellikle tercih ettiklerini belirterek söz konusu çalışmanın sonucunun "Food Science and Nutrition" dergisinde yayımlandığını dile getirdi.

Çalışma 2 ay sürdü

Çalışmanın 2 ay sürdüğünü ve bir gruba Sağlık Bakanlığının güncel uyguladığı tedaviye ek olarak şurup kullandırdıklarını belirten Kerget, "Kovid-19 tedavisine ek olarak 5 gün boyunca '2-aticyto kompleks' etken maddeli şurup takviyesi uyguladığımız hasta gruplarında, şurubun Kovid-19'a karşı gerçekten etkili olduğunu öğrenince içimize umut ışığı oldu. Kovid-19 olan ve sağlık durumu kötüye giden hastalarda izlenilen laboratuvar tahlillerinde, şurubu kullananların kullanmayanlara göre daha anlamlı ve iyi yönde düzeldiğini gözlemledik." diye konuştu.

Kovid-19 hastalarında tat ve koku kaybı, bulantı, baş, kas ve eklem ağrılarının hat safhada olduğuna işaret eden Kerget, şunları kaydetti:

"Bu şurubu kullandırdığımız hasta gruplarında kullanmayan hasta grubuna nazaran hastalık süresinin anlamlı düzeyde kısaldığını tespit ettik. Çalışmamızın en önemli kısmı PCR negatiflik süresiydi. Şurubu kullananları kullanmayanlara göre kıyasladığımızda PCR sonucunun negatife dönme süresinin ciddi manada kısaldığını gözlemledik. Literatüre giren çalışmayı DSÖ ve Sağlık Bakanlığı ile paylaştık"

"PCR testinin negatife dönme süresi 7 güne kadar düştü"

Kerget, çalışmada Sağlık Bakanlığınca standart tedavi uygulanan hasta gruplarında PCR test sonuçlarının 10-15 gün içinde negatifleştiğine işaret ederek "Bu tedaviye ek olarak şurubu kullanan hasta gruplarında ise PCR testinin negatife dönme süresi 7 güne kadar düştü." dedi.

Kovid-19'a yönelik alternatif tedavilere ihtiyaç olduğunu belirten Kerget, "Kovid-19'a karşı onaylanmış kesin antiviral tedavi bulunmuş değil. Bu şurup sayesinde hastaların muzdarip olduğu semptomların gerilemesi ve özelikle Kovid-19 ile mücadelenin önemli neferi olan sağlık personelini en kısa sürede çalışma ortamına kazandırmak en büyük kazanç olacak. Şurubu toplumun da kullanmasıyla bulaşı azalacak ve hastaların normal hayatlarına dönmesi kolaylaşacak." ifadelerini kullandı.

Dr. Aksakal da kas ve eklem ağrısı olan doktor arkadaşının da şurubu kullandığını belirterek "Şurubu Kovid-19 olan doktor çift arkadaşımdan biri kullandı, kullanan doktorun kullanmayana göre testi daha erken negatife döndü." diye konuştu.

Şurubu kullanan sağlık personelinden Arif Bayrak ise hastalık başladığında tat ve koku kaybı ile eklem ağrılarının olduğunu belirterek "Boğaz ağrım çoktu, şurubu kullandığımda eklem ve boğaz ağrılarım hızlı şekilde düzeldi." dedi.

Kovid-19 tedavisinde kullanılması planlanan şurubun klinik çalışması Erzurum'da yapıldı
Kovid-19 tedavisinde kullanılması planlanan şurubun klinik çalışması Erzurum'da yapıldı
Kovid-19 tedavisinde kullanılması planlanan şurubun klinik çalışması Erzurum'da yapıldı
Kovid-19 tedavisinde kullanılması planlanan şurubun klinik çalışması Erzurum'da yapıldı

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, PCR Testi, Erzurum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kovid-19 tedavisinde kullanılması planlanan şurubun klinik çalışması Erzurum'da yapıldı - Son Dakika


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