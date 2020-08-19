Son dakika haber: Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimler yapıldı.

Niğde'de de Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in katılımıyla gerçekleşen denetimlerde, iş yerlerinde çalışanlar ve müşteriler denetlendi. Vali Şimşek, bazı iş yeri sahiplerini kurallara uymaları noktasında uyardı.

Denetimin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şimşek, yaşamın her alanında tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ettiklerini anlatarak, "Niğde'de son zamanlarda pozitif vakalarda bir artış söz konusu. Bu artışın temel sebebi de tedbirlere yeterince uymamasıdır. Tedbirlere uyduğumuzda bu yukarı gidişi geri çevirebileceğimize inanıyorum." dedi.

Başkan Özdemir de virüsün çok güçlü olmadığına ancak tedbirlere uyulmadığında ölümlere yol açtığına dikkati çekerek, " Konya'nın Çumra Belediye Başkanı vefat etti, başsağlığı diliyoruz. Genç yaştaydı. 60-65 yaşını önemsiyoruz ama 44 yaşında bir belediye başkanımız koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Bu da bize bu işin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor." ifadelerini kullandı.