Son dakika haber! Kovid-19 tedbirlerini Karagöz ve Hacivat ile anlatıyorlar - Son Dakika

Son dakika haber! Kovid-19 tedbirlerini Karagöz ve Hacivat ile anlatıyorlar

Son dakika güncel haberine göre Elazığ Fırat Üniversitesinde okuyan ve Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketine üye gençler, depremzede çocuklara destek olmak amacıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyulması gereken kuralları Karagöz ve Hacivat gölge oyunuyla anlatıyor.

Elazığ Fırat Üniversitesinde okuyan ve Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketine üye gençler, depremzede çocuklara destek olmak amacıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyulması gereken kuralları Karagöz ve Hacivat gölge oyunuyla anlatıyor.

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Elazığ Valiliği ve Belediyesinin desteğiyle gönüllü gençler, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen köy çocuklarına destek olmak ve koronavirüse karşı alınacak tedbirleri çocuklara aktarmak amacıyla çalışma başlattı.

Köylerde düzenlenen etkinliklerde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat eden gençler, Karagöz ve Hacivat oyunuyla salgın sürecinde uyulması gereken kuralları aktarıyor.

Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi Başkanı Erhan Eğit, yaptığı açıklamada, depremin yaşandığı ilk günden itibaren sahada yaraların sarılması için çalıştıklarını söyledi.

Depremden etkilenen köylerdeki çocuklara yönelik etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Eğit, şöyle konuştu:

"Çocuklara yaşanan salgın sürecinin en iyi şekilde anlatılması noktasında geleneksel tiyatromuz olan Karagöz ve Hacivat'ı kullanıyoruz. Salgının en önemli üç kuralı olan maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve temizlik kurallarını Hacivat ve Karagöz ile anlatıyoruz. Dünyaya iyilik hakim olana kadar durmak yok sloganıyla hareket ediyoruz. Amacımız çocukların yüzündeki tebessüm ile dünyayı güzelleştirmek. İnşallah bundan sonra ilimizin çeşitli köylerinde bu etkinliğimizi sürdüreceğiz."

Gönüllü gençlerden Muhammet Taha Altunay da geleneksel oyun Karagöz ve Hacivat'ı bugüne uyarlayarak çocukları eğlendirdiklerini dile getirdi.

Altunay, "Salgından korunma yöntemlerini de aktarıyoruz. Neden maske takmamız ve ellerimizi yıkamamız gerektiğini Karagöz ve Hacivat ile anlatıyoruz. Çocuklarımız çok eğleniyor." diye konuştu.

Çocuklardan Nehir Naz Çimen ise etkinliğin çok güzel geçtiğini ifade ederek "Etkinlikte çok eğlendik." dedi.

Elazığ, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kovid-19 tedbirlerini Karagöz ve Hacivat ile anlatıyorlar - Son Dakika
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