Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptıran ve sonucu beklemeden Kırşehir'e gitmek üzere yola çıkan kişi, sonucun pozitif çıkması üzerine, filyasyon ekibi tarafından yolcu otobüsünden indirilip ambulansla evine nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da rahatsızlanan A.G. (58) Kovid-19 testi yaptırdı. Test sonucunu beklemeyen A.G, Kırşehir'e gitmek üzere otobüse bindi.

Kırşehir'e yaklaştığı sırada test sonucunun sisteme "pozitif" şeklinde düşmesi üzerine, durum Kırşehir filyasyon ekibine bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Akpınar ilçesi yakınlarında A.G'nin içinde bulunduğu otobüsü durdurdu.

Eşiyle seyahat eden A.G, otobüsten indirilerek ambulansla götürüldüğü evinde karantinaya alındı.

Bu arada otobüs şoförü ve araçtaki diğer yolculardan da gittikleri yerde 14 gün karantinada kalmaları istendi.