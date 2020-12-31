Koronavirüsü yenen jandarma personeli, immün plazma bağışladı - Son Dakika

Koronavirüsü yenen jandarma personeli, immün plazma bağışladı
31.12.2020 10:55
ELAZIĞ'da, koronavirüsü yenen İl Jandarma Komutanı Ali Yıldız ve jandarma personeli, immün plazma bağışında bulundu.
ELAZIĞ'da, koronavirüsü yenen İl Jandarma Komutanı Ali Yıldız ve jandarma personeli, immün plazma bağışında bulundu.
Elazığ'da bir süre önce koronavirüse yakalanan İl jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve bazı jandarma personeli, tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu. Karantina sürecinin ardından Bölge Kan Merkezi'ne gelen Albay Ali Yıldız ve beraberindeki jandarma personeli, yoğun bakımdaki koronavirüs hastalarına umut olmak amacıyla immün plazma bağışında bulundu.
Son Dakika 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu G.Saray Diego Costa için ısrarcı değil, Onyekuru transferinin gerçekleşmesi zor Koronavirüsle ilgili dikkat çeken bilgi kirliliği araştırması: Yüzde 50 kelle paçanın virüsten koruyacağına inanıyor Rusya'da teftiş müdürü koronavirüs toplantısında horlaya horlaya uyudu Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı Komşusuyla husumet yaşayan aile altından yol geçen bir oda inşa etti! Görenler şaşıp kaldı Son Dakika! Bakan Akar tüm salona dinletti! Askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'a gözdağı verdi Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor