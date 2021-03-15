Bosna Hersek'teki Saraybosna Kantonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları son iki haftadır hızla artarken, hastanelerin kapasitelerinin dolmaya yakın olması da endişe yarattı.

Nüfusuna oranla yeni vaka sayısında Avrupa'daki birçok ülkeyi geride bırakan 400 bin nüfuslu Saraybosna Kantonu, kısa sürede salgının yeni merkez üssü haline geldi.

Kantonda son iki haftadır günde ortalama 500 ila 700 yeni vaka tespit edilirken, vaka artışının hızını kesmek amacıyla 13- 14 Mart'ta tüm ticari işletmeler kapalı tutuldu.

Kanton Başbakanı Edin Forto, olağanüstü hükümet toplantısında yaptığı açıklamada, Saraybosna'nın geçen yıl İtalya'da Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü ve en çok can kaybının yaşandığı kentlerden Bergamo'daki senaryoyu yaşadığını söyledi.

Salgınla mücadelede ilgili kurumlardan hükümete destek talep eden Forto, "Biz artık Bergamo'daki senaryonun gerçekleşmesini beklemiyoruz. Biz zaten Bergamo'yuz." ifadelerini kullandı.

Saraybosna Kantonu'nda son 24 saatte 1359 test yapılırken, bunların 502'si pozitif çıktı. Kantondaki hastanelerde halen 666 hasta Kovid-19 tedavisi görüyor.

İzindeki sağlık personeli geri çağrıldı

Öte yandan, kantondaki en büyük hastane konumundaki Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezinde de (KCUS) "olağanüstü hal" ilan edildi.

KCUS Müdürü Sebija İzetbegovic, yaptığı açıklamada, tüm yıllık izinlerin ileri bir tarihe kadar askıya alındığını ve izindeki personelin geri çağrıldığını belirterek, 519 Kovid-19 hastasının tedavisinin deva ettiğini bildirdi.

Bosna Hersek, aşılama çalışmalarında da ciddi sorunlar yaşıyor. Ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS), Rusya'dan tedarik ettiği Sputnik V aşısı ile aşılama çalışmalarını başlatırken, diğer entite Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ise şimdilik sadece Sırbistan'ın hibe ettiği 5 bin doz aşı ile sağlık çalışanlarını aşılamaya başladı.

FBIH Başbakanı Fadil Novalic, dört farklı aşı üreticisiyle anlaştıklarını belirterek, "Tedarik noktasında iki firmadan gerekli belgelerin alınmadığı gerekçesi ile aşıların temininde yeni sorunlar yaşıyoruz. Halkımıza aşı getirmek için gerekirse 24 saat çalışıp sorunu halledeceğiz." dedi.