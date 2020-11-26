Son dakika haber! Kovid-19 vakalarının yüzde 50'nin üzerinde arttığı Kırklareli'nde vatandaşlardan kurallara uyulması çağrısı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son bir haftada yüzde 50'nin üzerinde artttığı Kırklareli'nde vatandaşlar tedbirlere uyulması yönünde çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, yüzde 50'nin üzerinde vaka artışının yaşandığı 15 kent arasında bulunan Kırklareli'nde vatandaşlar tedbirlere daha fazla uymaya başladı.

Kent sakinlerinden Binnur Divrik, AA muhabirine, Kırklareli'nde vaka sayılarının arttığını duyduğunda çok üzüldüğünü söyledi.

Herkesi tedbirlere uymaya çağıran Divrik, "İnsanlar maskeyi doğru taksalar, mesafeye dikkat etseler en azından vakalar azalır. Çok kalabalık bir kent değiliz. Vakaların artması bizi tedirgin etti." dedi.

Esnaf İbrahim Buçak ise vatandaşların tedbirler konusunda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Buçak, "Sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulması, tedbirlerin alınması konusunda herkese rica ediyoruz. Lütfen kendi sağlığımıza dikkat edelim, başkalarının hakkına da saygılı olalım." diye konuştu.