Köy köy dolaşıp tablet, oyuncak ve kıyafet dağıttılar - Son Dakika

Köy köy dolaşıp tablet, oyuncak ve kıyafet dağıttılar

08.11.2020 09:10

Köy köy dolaşıp tablet, oyuncak ve kıyafet dağıttılar KAR-DER; Kars, Ardahan ve Iğdır illerine bağlı köylerdeki bazı okulları gezerek ihtiyaç sahibi çocuk öğrencilere tablet, oyuncak, giysi ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Köy köy dolaşıp tablet, oyuncak ve kıyafet dağıttılar

KARS - KAR-DER; Kars, Ardahan ve Iğdır illerine bağlı köylerdeki bazı okulları gezerek ihtiyaç sahibi çocuk öğrencilere tablet, oyuncak, giysi ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

KAR-DER (Ataşehir Kars Ardahan Iğdır Dayanışma Merkezi) geleceğin teminatı olan çocukların yüzü gülsün diye birçok kişiye ve STK'lara örnek olacak projeyi hayata geçirdi. KAR-DER, 'Oyuncak Toplama Sosyal Sorumlu Projesi' ile Kars, Ardahan ve Iğdır illerine bağlı köylerdeki bazı okulları gezerek ihtiyaç sahibi çocuk ve öğrencilere tablet, oyuncak, giysi ve kırtasiye malzemesi dağıttı. "Sahipsiz oyuncak, oyuncaksız çocuk kalmasın" sloganıyla gerçekleştiren proje kapsamında onlarca tablet ve binlerce oyuncak, giysi ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. STK'nın gönüllüleri vasıtasıyla dağıtılan hediyeleri alan çocukların mutlu oldukları görülürken, yüzlerindeki gülümseme içleri ısıttı. KAR-DER Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Çerkez, "Biz, bu topraklarda doğup büyüdük. Oyuncaklarımız çamurdan, topraktan ve ahşaptan oldu. Onun için oyuncağa ağırlık verdik. Daha sonra tarafımız başvurulması üzerine online yapılan eğitim için tablet getirdik" dedi.

"Bizim oyuncaklarımız çamurdan, topraktan ve ahşaptan oldu"

Neden böyle bir proje yaptıklarını dile getiren Başkan Orhan Çerkez, "KAR-DER olarak bizim de doğduğumuz topraklarda doğan çocuklara, vefa borcumuzu ödemek için buradayız. Bu konuda sosyal proje geliştirdik ve çocuklarımız oyuncaksız kalmasın, oyuncaksız çocuk olmasın dedik. Biz bu topraklarda doğup büyüdük. Oyuncaklarımız çamurdan, topraktan ve ahşaptan oldu. Onun için oyuncağa ağırlık verdik. Daha sonra tarafımız başvurulması üzerine online yapılan eğitim için tablet getirdik. İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıttık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle öğrencilerimize bayram hediyesi olarak giysi dağıttık. Elleriyle dikiş yapan, bebekleri süsleyen ve çocuklar üşümesin diye eldiven, kazak ve bere ören hanımlara çok teşekkür ediyorum. Ayrıca herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ve Kars'ın kurtuluşunu kutluyorum. Bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimize Allah'tan rahmet diyorum ve saygıyla anıyorum" dedi.

Pandemiden dolayı zor duruma düşenlere dikkat çeken Çerkez, "Çevremizde pandemi nedeniyle zor durumda yaşlı, engelli ve çocuklar var. Onların yaşamlarını rahatlamak ve ihtiyaçlarını giderme konusunda herkesin elinden gelen yardımı yapmasını istiyorum. Herkesi bu kampanyaya davet ediyorum. Herkes elinden geldiği kadar birbirine yardım etmesi lazım. Dünyada ve ülkemizde pandemiden kaynaklı ekonomik daralma var. Bugünlerde insanların birlik, beraberlik ve yardımlaşmaya ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Çerkez, sözlerini şöyle tamamladı: "Sosyal projemizde özellikle çocuklara dokunmak istedik. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Çocuklar geleceğimizin garantisidir".

Köy köy dolaşıp tablet, oyuncak ve kıyafet dağıttılar
Köy köy dolaşıp tablet, oyuncak ve kıyafet dağıttılar
Köy köy dolaşıp tablet, oyuncak ve kıyafet dağıttılar
Köy köy dolaşıp tablet, oyuncak ve kıyafet dağıttılar
Köy köy dolaşıp tablet, oyuncak ve kıyafet dağıttılar
Köy köy dolaşıp tablet, oyuncak ve kıyafet dağıttılar
Köy köy dolaşıp tablet, oyuncak ve kıyafet dağıttılar
Köy köy dolaşıp tablet, oyuncak ve kıyafet dağıttılar
Köy köy dolaşıp tablet, oyuncak ve kıyafet dağıttılar

Oyuncak, Tablet, Çocuk, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köy köy dolaşıp tablet, oyuncak ve kıyafet dağıttılar - Son Dakika


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