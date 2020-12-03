Son dakika haber | Köy muhtarı koronavirüsten öldü - Son Dakika

Son dakika haber | Köy muhtarı koronavirüsten öldü

03.12.2020 11:37
Son dakika haber | Köy muhtarı koronavirüsten öldü, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre TOKAT'ın Erbaa ilçesi Dokuzçam köyü muhtarı Zeki Yıldırım (56) koronavirüsten yaşamını yitirdi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesi Dokuzçam köyü muhtarı Zeki Yıldırım (56) koronavirüsten yaşamını yitirdi.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Dokuzçam köyünün muhtarı Zeki Yıldırım, 15 gün önce koronavirüse yakalandı. 3 çocuk babası Yıldırım, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yıldırım, dün akşam doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.Muhtar Zeki Yıldırım, koronavirüs önlemleri çerçevesinde köyünde toprağa verildi.


Son dakika haber | Köy muhtarı koronavirüsten öldü

Zeki Yıldırım, Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Köy muhtarı koronavirüsten öldü - Son Dakika


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