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Son dakika... KÖY ODASINDA SİLAHLI 'GÜRÜLTÜ' KAVGASI: 3 YARALI - Son Dakika

Son dakika... KÖY ODASINDA SİLAHLI 'GÜRÜLTÜ' KAVGASI: 3 YARALI

04.02.2022 10:27

Son dakika gelişmesine göre KÜTAHYA'nın Aslanapa ilçesindeki köy odasında, gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada Z.D. (38), N.Ş. (42) ve M.D. (33) ayaklarından vurularak yaralandı.

KÜTAHYA'nın Aslanapa ilçesindeki köy odasında, gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada Z.D. (38), N.Ş. (42) ve M.D. (33) ayaklarından vurularak yaralandı.

Aslanapa ilçesine bağlı Ada köyünde saat 02.30 sıralarında A.A. (44), köy odasında gürültü çıkardıkları gerekçesiyle Z.D., N.Ş. ve M.D. ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda A.A., evden getirdiği av tüfeğiyle 3 kişiye ateş açarak yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ayaklarından vurularak yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma tarafından yakalanan A.A. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Son dakika... KÖY ODASINDA SİLAHLI 'GÜRÜLTÜ' KAVGASI: 3 YARALI
Son dakika... KÖY ODASINDA SİLAHLI 'GÜRÜLTÜ' KAVGASI: 3 YARALI
Son dakika... KÖY ODASINDA SİLAHLI 'GÜRÜLTÜ' KAVGASI: 3 YARALI

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Aslanapa, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... KÖY ODASINDA SİLAHLI 'GÜRÜLTÜ' KAVGASI: 3 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... KÖY ODASINDA SİLAHLI 'GÜRÜLTÜ' KAVGASI: 3 YARALI - Son Dakika
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