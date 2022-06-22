Bu arada, Muğla'nın bir diğer ilçesi Marmaris 'te dün başlayan orman yangını devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika... Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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