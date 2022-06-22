Son dakika... Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika... Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı

22.06.2022 16:15

Son dakika haberi... Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Toparlar Mahallesi Şelale mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye helikopter, uçak, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan, bölgeye giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yangının başladığı piknik alanında, jandarma ve polis ekipleri inceleme yaptı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yanan alanda soğutma çalışmalarına başladı.

Bu arada, Muğla'nın bir diğer ilçesi Marmaris'te dün başlayan orman yangını devam ediyor.

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Son Dakika | Bakan Kirişci: '(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz' Son Dakika | Bakan Kirişci: '(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz' Köyceğiz yangını kontrol altına alındı Köyceğiz yangını kontrol altına alındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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