Son dakika haber... Köyceğiz Ekincik'te jandarma asayiş noktası açıldı - Son Dakika
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Son dakika haber... Köyceğiz Ekincik'te jandarma asayiş noktası açıldı

20.07.2022 16:19
Son dakika haber... Köyceğiz Ekincik'te jandarma asayiş noktası açıldı

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Ekincik Mahallesi'nde jandarma asayiş noktası açıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Ekincik Mahallesi'nde jandarma asayiş noktası açıldı.

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçenin turizm bölgesi olan Ekincik Koyu girişine Jandarma Asayiş Noktası açılarak hizmet vermeye başladı. Köyceğiz'e gelen yerli ve yabancı turistlerin ve mavi yolculuk yatlarının tek uğrak yeri olan Ekincik Bölgesi'nde suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması çerçevesinde, Jandarma Asayiş Noktası'nın önemli bir görevi ifa edeceği belirtildi. 24 saat açık olacak olan Ekincik Jandarma Noktasının her vatandaşa cevap verebileceği ifade edildi. Vatandaşların can ve mal güvenliği, orman yangınlarının önlenmesi ve diğer olaylara karşı açılan jandarma noktası Köyceğiz halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Köyceğiz, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Köyceğiz Ekincik'te jandarma asayiş noktası açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Köyceğiz Ekincik'te jandarma asayiş noktası açıldı - Son Dakika
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