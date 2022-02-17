Son dakika haber... Köyceğiz polisi kaçak içkiye geçit vermedi - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yasadışı içki imalatında kullanılan etil/metil alkol ile sahte/kaçak alkollü içki satışı ve imalatı yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Yeni Mahallede bulunan adreste el yapımı alkol yapıp sattığı tespit edilen ve polis tarafından takibe alınan B.H isimli şahsın ikametine gelen O.K. isimli şahsa para karşılığında el yapımı içki sattığı tespit edildi. B.H isimli şahsın evinde yapılan aramada, yüklü miktarda el yapımı alkol ve etil alkol ile birlikte çok sayıda alkol aroma kitleri ile birlikte, 2 adet ruhsatsız otomatik tüfek, bu tüfeklere ait çok sayıda fişek, çok sayıda tabanca fişeği, çok sayıda özel izlem gerektiren reçeteye tabi haplar, ticarette kullanıldığı değerlendirilen bilyaları sökülmüş çok sayıda alkol şişesi ile ticarette kullanılan bir miktar para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ve suç eşyaları ile ilgili olarak şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - MUĞLA