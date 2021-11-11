Üye Girişi
Son dakika haber | Köylere dadanan kablo hırsızları yakayı ele verdi: 4 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber | Köylere dadanan kablo hırsızları yakayı ele verdi: 4 gözaltı

11.11.2021 09:20
Son dakika haber | Köylere dadanan kablo hırsızları yakayı ele verdi: 4 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Çankırı'da köylerdeki haberleşme ve elektrik kablolarını çalan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çankırı'da köylerdeki haberleşme ve elektrik kablolarını çalan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çankırı'nın farklı köylerinde, farklı tarihlerde haberleşme ve elektrik kablolarının çalınması, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Çankırı İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 4 köyden kablo çalan şahısların kimlikleri tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla, kabloları çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3!ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANKIRI

Son dakika haber | Köylere dadanan kablo hırsızları yakayı ele verdi: 4 gözaltı
Son dakika haber | Köylere dadanan kablo hırsızları yakayı ele verdi: 4 gözaltı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Köylere dadanan kablo hırsızları yakayı ele verdi: 4 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

11 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL? 09:09 11 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL? Kırık Hayatlar dizisinin oyuncusu Hatice İrkin, çekimlerde yüz felci geçirdi 09:00 Kırık Hayatlar dizisinin oyuncusu Hatice İrkin, çekimlerde yüz felci geçirdi 11 Kasım 2021 Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç TL? 08:50 11 Kasım 2021 Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç TL?
Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi 08:20 Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların nerede kullanıldığını açıkladı 08:09 Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların nerede kullanıldığını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum 07:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü 00:58 Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey 23:36 Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey

Son Dakika Haberleri
09:09 11 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL?
08:54 Özbek kadın, temizlik için gittiği evde bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlanmış
08:50 11 Kasım 2021 Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç TL?
08:36 Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti
08:20 Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi
08:13 Rusya, savunma sistemi S-550'yi tekrar yapacak
08:08 Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların nerede kullanıldığını açıkladı
08:06 Teröristbaşı Öcalan'ın yakın adamı Yusuf Gulo öldü
00:58 Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü
00:17 Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi
Vitor Pereira'nın 50 milyon euroluk teklifine Arda Turan'dan ret Vitor Pereira'nın 50 milyon euroluk teklifine Arda Turan'dan ret         
09:13
Müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi Müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi         
09:04
Özbek kadın, temizlik için gittiği evde bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlanmış Özbek kadın, temizlik için gittiği evde bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlanmış         
08:54
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
Rusya, savunma sistemi S-550'yi tekrar yapacak Rusya, savunma sistemi S-550'yi tekrar yapacak         
08:13
Teröristbaşı Öcalan'ın yakın adamı Yusuf Gulo öldü Teröristbaşı Öcalan'ın yakın adamı Yusuf Gulo öldü         
08:06
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti         
22:53
Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz         
19:37
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı         
12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 09:24:15. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Köylere dadanan kablo hırsızları yakayı ele verdi: 4 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement