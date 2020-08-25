Son dakika haber | Köylü kadınların üretip, yol kenarında sattığı ürünlere tatilci ilgisi - Son Dakika

Son dakika haber | Köylü kadınların üretip, yol kenarında sattığı ürünlere tatilci ilgisi

Son dakika haberi... EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Kılıçköy'de yaşayan kadınlar, ev ekonomisine katkı sağlamak için kendi yaptıkları yöresel ürünler ile bahçelerinden topladıkları sebze ve meyveleri, yol kenarında kurdukları tezgahlarda satıyor.

Son dakika haber | Köylü kadınların üretip, yol kenarında sattığı ürünlere tatilci ilgisi, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Kılıçköy'de yaşayan kadınlar, ev ekonomisine katkı sağlamak için kendi yaptıkları yöresel ürünler ile bahçelerinden topladıkları sebze ve meyveleri, yol kenarında kurdukları tezgahlarda satıyor. Pandemi nedeniyle bu yıl tezgahları geç açtıklarını ve bölgeye gelen tatilci sayısının azaldığını belirten kadınlar, buna rağmen işlerinin iyi gittiğini söyledi.

Keşan'a bağlı Kılıçköy'deki kadınlar, tatilcilerin yoğun olarak kullandığı Keşan- Enez yolunda ev ekonomilerine katkı için pazar yeri kurdu. Aynı köyden 18 kadın, 16 yıldır kurulan pazarda, kendi yaptıkları yöresel ürünler ile tarlalarında ürettikleri sebze ve meyveleri satarak, ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Sabah erken saatlerde tarla ve bahçelerden topladıkları sebze ile meyveleri pazara getiren kadınlar, tezgahlarda sergiledikleri ürünleri satarak, geçimlerini sağlıyor. Kadınlar, ayrıca kışın evde yaptıkları tarhana, erişte, kuskus, katık, turşu, salça, komposto ve reçelleri de tezgahlarına koyuyor. Tezgahlarında olmayan ürünleri aralarında takas eden kadınlar, örnek dayanışma da sergiliyor. Pazar yerine alışverişe gelenler ise kadınları takdir ediyor. Pandemi nedeniyle bu yıl tezgahlarını temmuz ayında açtıklarını belirten kadınlar, tedbirlere uyarak, maske taktıklarını ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettiklerini söyledi.

KADIN MÜŞTERİLERDEN İLGİÜmmiye Gürkan, bu yıl pandemi nedeniyle tezgahları geç açtıklarını belirterek, "Geç açmamıza rağmen emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Malımız tarlada kalmadı. Özellikle tatil için İstanbul'dan bölgeye gelenler çok rağbet gösteriyor. 12 dönüm sebze bahçem, 6 dönüm de meyve bahçem var. Ayrıca evde tarhana, kuskus, erişte, bal, reçel yapıp, satıyoruz. Bu yıl badem de ektik. Amacımız milletimize hizmet. İsteğe göre cevap veriyoruz. Bu yıl sebze de güzel para yaptı. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Kadın müşteriler, bizleri görünce iletişim daha rahat oluyor. Biz burada dayanışma içindeyiz. Elde olmayan bir ürünü komşu tezgahtan başka bir ürünle takas edebiliyoruz" dedi.'İLGİ HAFTA SONU DAHA İYİ'Sevinç Işım da tamamen kendi ürettikleri ürünleri satışa sunduklarını dile getirerek, "Taze fasulye, kavun, bamya, domates, patlıcanın yanı sıra evde kendi yaptığımız salça, reçel, erişte, kuskus, tarhana gibi ürünler satıyoruz. Bu yıl arıcılık da yaparak ürettiğimiz balları satışa sunduk. İlgi hafta sonu oldukça iyi. Özellikle kadın müşterilerimiz bizden memnun. Bizler de onlardan memnunuz" diye konuştu. Sakine Öztürk ise Kılıçköy pazarının bu yıl yine 18 kadınla hizmet verdiğini belirterek, "Burada hepimiz kadınız. Burası 'kadın pazarı' olarak da geçiyor. Müşterilerimiz genelde tatilciler. Koronavirüs bizi de etkiledi. Geç tezgah açabildik. Sezonun kapanmasına da az kaldı, 'Buna da şükür' diyoruz. Kimisine göre pahalı kimisine göre ucuz. Bu tercih meselesi. Biz kurtardığı fiyattan veriyoruz. Fiyatta yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. 'KÖYLER ARASINDA DA DAYANIŞMA VAR'Yadigar Karagöz de kendi ürünleri yetmediğinde komşu köylerden de ürün aldıklarını ve dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Burada her şeyi kendimiz üretiyoruz. Yetmediği takdirde de komşu köylerden alıyoruz. Köyler arasında da dayanışma var. Koronavirüs işleri etkiledi. İnsanlar eskisi gibi uğramıyor. Gelse de mesafeyi koruyor. Biz de bu konuda dikkatli oluyoruz. Tatilci sayısı da azaldı. Gelen de çok durmuyor, dönüyor" diye konuştu. Hafta sonu tatili için İstanbul'dan gelen ve pazardan alışveriş yapan Bihter Aydoğdu, "Gayet doğal ve sağlıklı ürünler satıyorlar. Ailem için bu ürünleri tercih ediyorum. Buradan aldığım ürünlerle kışlık ürünler yapıyorum. Hem çeşitlilik var hem de fiyatlar da gayet uygun. Pazarda kadınların satış yapması güzel bir şey. Bir kadın olarak buradaki kadınlara destek veriyorum. Örnek bir çalışma sergiliyorlar" dedi.

Selin Çoban da 'kadınlar pazarı'ndan ihtiyaçlarını alarak, İstanbul'a doğru yola çıkacaklarını dile getirip, "Fiyatlar da gayet iyi. Çok fazla pazara çıkmıyoruz ama burada durup alışveriş yaptık. Fazla çeşit var. Bizim için burada kadınların çalışması daha da önemli. O yüzden katkı sağlayalım, dedik ve geçerken alışveriş yaptık" diye konuştu.


Kılıçköy, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 10:43

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Köylü kadınların üretip, yol kenarında sattığı ürünlere tatilci ilgisi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı Şişli'de darp ettikleri kadının 500 bin lirasını gasp ettiler iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,4050 ile tarihi rekorunu tazeledi Son Dakika: Giresun'da sel nedeniyle ilçe ve köyler dahil elektrik faturaları ertelenecek Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir Oyuncak ayıyla poz vererek "Yeni sevgilim" diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı Son Dakika: Bayern Münih ile Sevilla'nın karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti F.Bahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Kruse'ye FIFA lisans çıkarmadı Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Şehit babasının cenazede söylediği sözler herkesi duygulandırdı
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu         
14:19
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi         
14:10
"Türkiye'nin Maldivleri" için harekete geçildi! Ziyaretçi sayısında kısıtlamaya gidilecek         
14:03
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı         
13:35
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek         
13:30
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı         
12:53
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı         
12:48
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım         
12:33
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı         
12:21
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti         
12:19
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı         
12:07
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı         
12:05
Kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı tanındı Kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı tanındı         
12:05
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak         
12:00
Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı         
11:22
Son Dakika: Başakşehir'de Fransız futbolcu Gael Clichy ile yollar ayrıldı Son Dakika: Başakşehir'de Fransız futbolcu Gael Clichy ile yollar ayrıldı         
11:16
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu         
11:15
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar         
11:11
Konya'da Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş 2 bin yıllık baraj bendi bulundu Konya'da Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş 2 bin yıllık baraj bendi bulundu         
11:07
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi         
10:58
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
10:41
Bir oğlu boğularak can veren anne, diğer oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor Bir oğlu boğularak can veren anne, diğer oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor         
10:31
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada         
10:06
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi         
10:02
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler         
09:19
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
08:40
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu         
05:55
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi         
23:24
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı         
22:28
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı         
21:16
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 17:20:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Köylü kadınların üretip, yol kenarında sattığı ürünlere tatilci ilgisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei