Son dakika haber | Koyulhisar'a milyonluk yatırım - Son Dakika

Son dakika haber | Koyulhisar'a milyonluk yatırım

08.01.2021 16:57
Son dakika haber | Koyulhisar'a milyonluk yatırım, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 2020 yılı yatırım programı kapsamında hayata geçirilen projelere toplam 11 milyon 339 bin TL yatırım yapıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 2020 yılı yatırım programı kapsamında hayata geçirilen projelere toplam 11 milyon 339 bin TL yatırım yapıldı.

Sivas İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programı dahilinde Koyulhisar ilçesinde önemli çalışmaları hayata geçirdi. İlçede Özel İdare ve KÖYDES programları kapsamında 14.6 kilometre yolda birinci kat asfalt çalışması, 37.6 kilometre yolda ikinci kat asfalt çalışması ve 23.9 kilometre yolda onarım ile stabilize çalışması yürütülürken 4 adet menfezin yapımı da gerçekleştirildi. Yatırım programı kapsamında Koyulhisar ilçesinde 2 bin 3 yüz metre kare kilitli parke taşı, 5 adet içme suyu projesi ve 50 hektar tarımsal sulama projesi gerçekleştirildi.

İlçeye Emniyet Müdürlüğü binası yapıldı

Öte yandan, Koyulhisar ilçesinde 1 öğretmenevi yapımı,1 emniyet müdürlüğü hizmet binası yapımı, Koyulhisar konak onarımı, 2 adet okul onarımı hayata geçirildi. 2020 yılında Koyulhisar ilçesinde kırsal alt yapıya 4 milyon 550 bin TL, Sivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen onarım çalışmaları ile yeni okulların yapımına ise 11 milyon 339 bin TL olmak üzere ilçeye toplam 15 milyon 949 bin TL harcama yapıldı. - SİVAS

Türk Lirası, Koyulhisar, Yatırım, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Koyulhisar'a milyonluk yatırım - Son Dakika Ekonomi


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