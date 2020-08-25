Son dakika haber... Koyun cinayetinde cenazelerden biri defnedildi, diğeri ikindi namazından sonra defnedilecek - Son Dakika

Balıkesir'in Havran ilçesinde, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusu Nedim Kaya'yı (44) öldürüp, daha sonra kendi ağılında ölü bulunan Ramazan Eklioğlu (44), defnedildi. Öldürülen Kaya'nın cenazesi ikindi namazının ardından Karaoğlanlar Mahallesi mezarlığında defnedilecek.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Karaoğlanlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tarlasına giren domuzları kovmak için arazisinin bulunduğu bölgeye giden Nedim Kaya (44), burada Ramazan Eklioğlu'na (44) ait koyunların tarlasına girdiğini gördü. Bunun üzerine iki komşu arasında başlayan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştü. Eklioğlu, yanında bulunan ruhsatsız av tüfeği ile Kaya'yı vurdu. Bölgeye ihbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Nedim Kaya'nın öldüğünü tespit etti. Olay yerinden kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayın meydana geldiği Karaoğlanlar Mahallesi'nde bir ağılda Eklioğlu'nun da cansız bedenini buldu.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı kriminal çalışma sonrasında Eklioğlu'nun da tüfek ile vurularak öldüğünü tespit edildi. Kaya ve Eklioğlu'nun cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Otopsiden sonra aile yakınlarına teslim edilen cenazeler köylerine getirildi. Koyunlar yüzünden tartıştığı komşusu Nedim Kaya'yı öldürüp, daha sonra kendi ağılında ölü bulunan Ramazan Eklioğlu'nun cenazesi köy camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığına defnedildi. Kaya'nın cenazesi ikindi namazının ardından defnedilecek.

Olay Yeri İnceleme Timi tarafından yapılan araştırma ve inceleme sonucunda olayda kullanılan kısa dipçikli av tüfeği olay yerinde bulundu. Cinayetle alakalı tahkikat sürüyor. - BALIKESİR