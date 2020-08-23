Kozan'da 3 ayrı noktada orman yangını

Kozanda geceyi alevler aydınlattı

ADANA - Kozan'da akşam saatlerin de 3 ayrı noktada başlayan orman yangını geceyi aydınlattı. Turgutlu mahallesi kızılçam ormanlarında, Dağılcak tabiat parkı dere yatağında bulunan ağaçlık alanda ve Ayvalıkoyak mevki ormanlık alanda yangın çıktı. Turgutlu Kızılçam ormanında ve ayvalıkoyak mevkindeki yangınlarda kundaklanma şüphesi bulunurken Dağılcak Tabiat Parkı bölgesinde çıkan yangının elektrikten kaynaklanan kıvılcım nedeni ile yangınların çıktığı belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre Kozan'a bağlı Turgutlu Mahallesinde akşam saatlerinde kızılçam ormanlık alanında yangın çıktı. Yangının çıkması ile birlikte olay yerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Jandarma ekipleri sevk edildi. 20 arazöz ve yaklaşık 100 işçi ile müdahale edilen yangın şiddetli poyrazın etkisi ile kısa sürede geniş ormanlık alana yayıldı. Turgutlu Mahallesi'nde ve ayvacıkoyak mevkinde çıkan orman yangınlarının kasıtlı bir şekilde yapıldığı iddia edilirken çevre sakinleri bir kişinin ormanlık alan tarafında görüldüğünü iddia etti. Kozan'daki diğer bir yangın ise Dağılcak tabiat parkı civarında bulunan dere yatağındaki ormanlık alanda meydana geldi. Yangının elektrik tellerinden çıktığı belirlenirken yangına Kozan orman İşletme müdürlüğüne ait arazözler ve Adana Büyükşehir belediyesine ait İtfaiye araçları müdahale ederek yangın söndürüldü. Öte yandan Turgutlu mahallesinde kızılçam ormanında çıkan yangın ise havanın aşırı rüzgarlı olması nedeni ve arazinin zorlu koşulu nedeni ile kontrol altına alınamadı. Yangına müdahale karadan devam ediyor.