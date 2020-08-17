Son dakika haber... Kozan'da, aynı bölgede yine orman yangını - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda, 15 günde 3- 5 gün arayla çıkan yangın, tekrar alevlendi. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Kozan'ın Kuyubeli köyüne bağlı İbolu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, köylüler de aynı bölgede son 15 gün içinde 3- 5 gün arayla yangın çıktığını söyledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı; ancak kısa sürede bölgeden yeniden alevler yükselmeye başladı. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.