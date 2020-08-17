Son dakika haber... Kozan'da, aynı bölgede yine orman yangını (2) - Son Dakika

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Adana'nın Kozan ilçesi İbolu Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında çıkan yangında 45 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 4 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, dozer ve greyder ile 175 orman işçisinin söndürme çalışmaları devam ediyor. 10 hektarlık ormanlık alanda devam eden söndürme çalışmaları dronla görüntülendi.

KONTROL ALTINA ALINDI Mersin Osmaniye , Adana merkez ve Kozan ilçesindeki ekiplerin görev aldığı 3 saatlik çalışmada, yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler, bir taraftan soğutma çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan alevlerin yeniden yükselmemesi için bölgede çalışmalar devam ediyor.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,