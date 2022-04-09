Son dakika haber! KOZAN'DA JANDARMA MİNİBÜSÜYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 2 ŞEHİT - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! KOZAN'DA JANDARMA MİNİBÜSÜYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 2 ŞEHİT

09.04.2022 18:15

Son dakika haberleri... Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma minibüsüyle otomobilin çarpıştığı, 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin ise yaralandığı kaza sonrası Adana Valisi Süleyman Elban ilçeye gitti.

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma minibüsüyle otomobilin çarpıştığı, 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin ise yaralandığı kaza sonrası Adana Valisi Süleyman Elban ilçeye gitti. Yaralı askerleri hastanede ziyaret eden Elban, çıkışta kaza hakkında bilgi verdi. Kazanın Kozan çıkışında meydana geldiğini söyleyen Elban, "Bugün 15.30 sıralarında Kozan çıkışında kırmızı ışık ihlalinde bulunan bir otomobil, seyir halindeki jandarma aracımıza çarpıyor. Jandarma aracımız yaklaşık 100 metre takla atarak sürükleniyor. İçinde bulunan 5 personelimizden 2 arkadaşımız olay yerinde şehit oldu. Bir yaralının durumu ağır. Hastanede tedavileri devam ediyor" dedi.

Öte yandan, gözaltına alınan Mustafa Ç.'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haber! KOZAN'DA JANDARMA MİNİBÜSÜYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 2 ŞEHİT
Son dakika haber! KOZAN'DA JANDARMA MİNİBÜSÜYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 2 ŞEHİT
Son dakika haber! KOZAN'DA JANDARMA MİNİBÜSÜYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 2 ŞEHİT

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! KOZAN'DA JANDARMA MİNİBÜSÜYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 2 ŞEHİT Son dakika haberleri! KOZAN'DA JANDARMA MİNİBÜSÜYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 2 ŞEHİT Son dakika haberleri | Tur minibüsüyle motosikletli trafik polisleri çarpıştı, 2 polis yaralandı Son dakika haberleri | Tur minibüsüyle motosikletli trafik polisleri çarpıştı, 2 polis yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KOZAN'DA JANDARMA MİNİBÜSÜYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 2 ŞEHİT - Son Dakika


Son Dakika
18:41 Yürüyüşe çıkan genç kız, 7 köpeğin saldırısına uğradı
18:23 İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
18:12 Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti! Fenerbahçe-Galatasaray maçının önemi daha da arttı
18:02 Real Madrid mağlubiyeti sonrası Chelsea'den büyük başarı
17:35 Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunmuştu! Belçika, Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapattı
17:31 Jaap Uilenberg'in sert eleştirdiği TFF'den yanıt geldi: Bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyoruz
17:23 Ali Koç'tan kürsüde Uğur Dündar'a gönderme: Kovaladığımız insanlar sayenizde kulübe giriyor, dikkat edin
17:15 Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi
17:08 Yeni başkan Uğur Dündar oldu! Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı tepki çekti
16:52 Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 19:03:51. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! KOZAN'DA JANDARMA MİNİBÜSÜYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 2 ŞEHİT - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement