Kozan'da orman yangını çıktı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Boztahta Mahallesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Boztahta Mahallesinde 3 ayrı noktadan başladığı belirtilen yangına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri havadan helikopter ve karadan çok sayıda arazözle müdahale ediyor. Yangının köylere sıçramaması için çaba sarfedilirken jandarma ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.