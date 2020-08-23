Son dakika haber: Kozan'da ormanlık alanda yine yangın çıktı (2)
Son dakika haberi: 2 EV YANDIAdana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgar nedeniyle hızla büyürken, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.
2 EV YANDI
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgar nedeniyle hızla büyürken, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yangına çok sayıda yangın söndürme aracı ve 1 helikopter ile müdahale ediliyor.Öte yandan Cumali Güzel ile İsmail Güzel'e ait evlerin yangın nedeniyle hasar gördüğü öğrenildi. Dumanların köyde görüş uzaklığını da düşürdüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 14:33
Kaynak: DHA
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