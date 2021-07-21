KOZAN'DA PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde, bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Fabrikayı saran yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Güneri Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Hızla fabrikayı saran yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında fabrikanın çatısı çökerken, söndürme işlemine devam ediliyor. Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. Öte yandan fabrikanın yeni yapıldığı, Kurban Bayramı sonrasında faaliyete geçirilmesinin planlandığı öğrenildi.