Kozan'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kozan- Kadirli Yolu Kuyuluk kavşağında meydana geldi. Kadirli'den Kozan'a seyir halinde olan Furkan Öztürk (24) yönetimindeki 28 AAH 613 plakalı otomobil, Kozan ilçesinden Kuyuluk köyü yoluna dönmeye çalışan Durmuş Topuzoğlu idaresindeki 01 Y 9118 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, yaralanan sürücü Furkan Öztürk'ün babası Ömer Öztürk (57) olay yerinde, annesi Emine Öztürk (65) ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan diğer yolcular Meliha Öztürk (45), Zeynep İrem Öztürk (23) ve Arda Öztürk (12) yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.