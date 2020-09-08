Son dakika haber: Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Öte yandan dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 8 su tankı, 2 iş makinası ile 2 helikopter bölgeye yönlendirildi.

Boztahta Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

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