Son dakika haber! Kozan'daki orman yangını soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, 23 Ağustos'ta ilçeye bağlı Kuyubeli Mahallesindeki çıkan orman yangınıyla ilgili olarak jandarma ve polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. 200 hektar ormanın kül olduğu yangınla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı.

Diğer 3 kişinin sorgusu sürüyor. - ADANA