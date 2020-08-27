Son dakika haber! Kozan'daki orman yangını soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber! Kozan'daki orman yangını soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Son dakika haberi: Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

Son dakika haber! Kozan'daki orman yangını soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e yükseldi, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, 23 Ağustos'ta ilçeye bağlı Kuyubeli Mahallesindeki çıkan orman yangınıyla ilgili olarak jandarma ve polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. 200 hektar ormanın kül olduğu yangınla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı.

Diğer 3 kişinin sorgusu sürüyor. - ADANA

Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 09:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kozan'daki orman yangını soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

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