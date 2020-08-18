Son dakika haber... Kozan'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Dün, Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve 5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgisi olabileceği iddiasıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Adana 'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 18:52

Kaynak: AA

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