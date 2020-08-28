Son dakika haber... Kozan polisi vatandaşları uyardı

Son dakika 3. sayfa haberi... Adana'nın Kozan ilçesinde polis, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, sosyal medya ve yanlış internet kullanımı ve zararları, maske ve sosyal mesafe konularında dikkatli olmaları konusunda ikaz etti. - ADANA

Son Dakika

Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest

Seyir halinde ayağını dışarı sarkıtan sürücü görenleri hayret etti

Yan yola uçan sürücü TIR'a çarptı, 2 kişi yaralandı

Japonya Başbakanı Abe istifa edecek

Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı

Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım

Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 işçi öldü

F.Bahçe'ye beslediği sevgiyle bilinen Survivor Aycan, ALGSPOR'a transfer oluyor

Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti

Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlar cansız beden buldu

Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı

CHP'nin Karadeniz'de bulunan gazdan dolayı hükümeti alkışlaması için bir şartı var

Çukur'un fenomen ismi Cihangir Ceyhan, diziye 3. bölümde veda edecek

Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü