Kozanlı çiftçiler bu kez korona virüse karşı sokakları ilaçladı

Adana'da artan korona virüs vakaları üzerine harekete geçen esnaf ve çiftçiler, tarım makineleri ile ilçeyi sokak sokak ilaçla dezenfekte etti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde çiftçiler, artan korona virüs vakaları üzerine hasada 1 gün ara vererek traktörlerle ilçe sokaklarını dezenfekte etti.

Kozan'da çiftçi ve esnaflar, sosyal medya üzerinden korona virüs ile mücadele çağrısı üzerine bir araya gelerek traktörler ile sokak sokak dezenfekte çalışması yaptı.

Yaklaşık 30 esnaf ve çiftçi, bir araya gelerek Kozan'ın tüm mahallerinde traktörlerle dezenfekte çalışması yaptı.

Çiftçi ve esnafları sosyal medya üzerinden organize eden esnaf Murat Mercan, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi'nin dezenfektan desteğiyle görevlerini yerlerine getirdiklerini kaydederek "Adana olarak elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyemizden aldığımız dezenfektan ile ilçemizi dezenfekte ediyoruz. Hasat vakti işini gücünü bırakıp gelen yaklaşık 30 çiftçimiz var. Tüm çiftçilerimizden Allah razı olsun" dedi.

Çiftçilerden Murat Sağlam, Kozanspor, sağlıkçılar olarak tam destek verdiklerini kaydederek insanlarımızdan kurallara uymalarını temenni ediyoruz. Biz de çiftçiler olarak bugün burada traktörlerimiz ile yer alıyoruz" dedi.