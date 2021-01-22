Kozluk ilçesinde karaoğlak ve geyikli devlet avlığının kapanmasına karar verildi.
Kozluk Avcılar Derneği Başkanı Gürgin Kalkan, yaptığı açıklamada, İlçe Av Komisyonun aldığı karar gereği 2021-2022 yılı içerisinde ilçede bulunan karaoğlak ve geyikli devlet avlığının kapanmasına karar verildiğini söyledi.
Kalkan, "Ayrıca karaoğlak devlet avlığına sülün salınacağından tüm avlara 12 ay boyunca kapatılma kararı alındı." dedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Kozluk'ta av yasağı - Son Dakika