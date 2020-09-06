Son dakika haber! KPSS öncesi kimliklerini unutan adaylara polis desteği (2)
Son dakika haberleri... GEÇ KALDILARAdana'da, saat 14.45'te başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ikinci oturumu olan Eğitim Bilimleri Sınavı'na girmek için Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne son dakikada yetişebilen 2 kişi, koşarak içeri girdi.
GEÇ KALDILAR
Adana'da, saat 14.45'te başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ikinci oturumu olan Eğitim Bilimleri Sınavı'na girmek için Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne son dakikada yetişebilen 2 kişi, koşarak içeri girdi. Kapılar kapandıktan sonra gelen 10 kişi ise sınava geç kaldıkları gerekçesiyle içeri alınmadı.
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