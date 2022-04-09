Son dakika haber! Kramatorsk'taki tren istasyonu saldırısında can kaybı 52'ye yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haber! Kramatorsk'taki tren istasyonu saldırısında can kaybı 52'ye yükseldi

09.04.2022 09:27

Son dakika haberleri... Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin valiliği, Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda can kaybının 52'ye yükseldiğini duyurdu.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin valiliği, Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda can kaybının 52'ye yükseldiğini duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 45. güne girildi. Rusya sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu artmaya devam ediyor. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün tüm dünya Kramatorsk'taki tren garı saldırısında ölen 5'i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor" ifadelerini kullandı.

Donetsk Valisi Kyrylenko daha önce yaptığı açıklamada tren istasyonuna yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 olduğunu bildirmişti.

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Kramatorsk, Ukrayna, Donetsk, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kramatorsk'taki tren istasyonu saldırısında can kaybı 52'ye yükseldi - Son Dakika


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