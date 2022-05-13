Son dakika haber | Kremlin Sözcüsü Peskov: Azovstal'daki askerler silah bırakırsa fabrikadan çıkabilirler - Son Dakika
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Son dakika haber | Kremlin Sözcüsü Peskov: Azovstal'daki askerler silah bırakırsa fabrikadan çıkabilirler

13.05.2022 13:56
Son dakika haber | Kremlin Sözcüsü Peskov: Azovstal'daki askerler silah bırakırsa fabrikadan çıkabilirler

Son dakika gündem haberi... Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azovstal fabrika sahasındaki Ukraynalı askerlerin silah bırakması halinde fabrikayı terk edebileceklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azovstal fabrika sahasındaki Ukraynalı askerlerin silah bırakması halinde fabrikayı terk edebileceklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk'un, Azovstal'dan askerlerin tahliyesi için bir belge imzalamaya hazır olduklarına ilişkin yorumunu değerlendirdi.

Azovstal'dan tahliyelerle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği talimatları uyguladıklarını aktaran Peskov, "Putin, tüm sivillerin fabrikayı arzu ettikleri istikamette terk edebileceklerini söylemişti ve bu uygulandı." dedi.

Peskov, bölgedeki askerlere ilgili sürece yönelik, "Askerler de eğer silahlarını bırakırsa fabrikayı terk edebilirler ve ona göre muamele görecekler, yaralılar gerekli tıbbi yardımı alacaklar." ifadesini kullandı.

Rusya'nın kuşattığı Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Azovstal tesislerindeki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar, 7 Mayıs'ta tahliye edilmişti.

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Dmitriy Peskov, Kremlin, Fabrika, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kremlin Sözcüsü Peskov: Azovstal'daki askerler silah bırakırsa fabrikadan çıkabilirler - Son Dakika


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