Üye Girişi
Son dakika! Kremlin Sözcüsü Peskov: "NATO'nun genişlemesi Rusya için bir ölüm kalım meselesidir" - Son Dakika

Son dakika! Kremlin Sözcüsü Peskov: "NATO'nun genişlemesi Rusya için bir ölüm kalım meselesidir"

26.12.2021 19:57
Son dakika! Kremlin Sözcüsü Peskov: "NATO'nun genişlemesi Rusya için bir ölüm kalım meselesidir"

Son dakika haberlerine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun doğuya doğru genişlediğini savunarak, "NATO'nun genişlemesi Rusya için bir ölüm kalım meselesidir" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun doğuya doğru genişlediğini savunarak, "NATO'nun genişlemesi Rusya için bir ölüm kalım meselesidir" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet televizyonunda güncel konulara yönelik açıklamalarda bulundu. Rusya'nın sürekli dillendirdiği NATO'nun doğuya doğru genişlediği yönündeki söylemlerine devam eden Peskov, "Son yirmi yılda belki daha da fazladır bizi düzenli olarak aldattılar ve bu aldatmacanın sonucu olarak güvenliğimizin tehdit altında, NATO'nun hem siyasi, hem de askeri altyapısının sınırlarımıza doğru daha da genişlemesinin tehdidi altında olduğu bir duruma geldik. Bu bağlamda NATO, Ukrayna gibi ülkelere, Sovyetler Birliği topraklarında bulunan diğer ülkelere yayılıyor" dedi.

"NATO YAVAŞ YAVAŞ UKRAYNA TOPRAKLARINA NÜFUZ EDİYOR"

Peskov'un bu sözlerinin üzerine program sunucusunun NATO'nun, Gürcistan ve Moldova'daki hareketlerini kastederek, "Moldova ve Gürcistan?" diye sormasının üzerine Peskov, "Bu artık bizim için ölüm kalım meselesidir. Teçhizatlar Ukrayna topraklarına sokulmaya başladı, askeri eğitmenler girmeye başladı, şu anda sayıları birkaç bini bulmuş durumda. NATO yavaş yavaş Ukrayna topraklarına nüfuz ediyor ve daha sonra geriye kalan tek şey, bu süreci resmileştirmek olacak" ifadelerini kullandı.

"MUHATAPLARIMIZIN DİLİ KOVBOY DİLİNE DÖNÜŞTÜ"

Peskov, ABD ile yaşanan gerilime dair yine eleştirilerini sürdürerek, "Genel olarak muhataplarımızın diplomatik dili önemli ölçüde bozuldu. O artık önde gelen diplomatların dili değil, hatta bazen kabalığa dönüşüyor. Elbette ki hiç hoşumuza gitmeyen bir kovboy dili bu" ifadelerini kullandı.

"ABD, Rusya'ya NATO'nun genişlemesinin nesinden hoşlanmadığını sormuyor" diye sözlerine devam eden Peskov, "NATO'nun neler yaptığını görüyoruz, sınırlarımızın yakınında yapılan tatbikatları görüyoruz, muazzam miktarda teçhizat tedariki yapıldığını görüyoruz. Yunanistan üzerinden ve farklı güzergahlardan bunu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN TEKLİFİ İLE İLGİLİ KONUŞTU

Rusya'nın, NATO'nun doğuya ilerleyişinin durdurulması ve Avrupa kıtasında güvenlik ve istikrar oluşmasına yönelik sundukları 2 taslak anlaşmaya ilişkin konuşan Peskov, "Yine de Ocak 2022'de gerçekleşmesini beklediğimiz müzakerelere yoğunlaşmamız gerekiyor. ABD'nin somut bir cevap vermeye hazır olup olmadığı ya da süreci uzatmayı tercih edip uzun yıllar devam eden bir müzakere çizgisini başlatmayı mı çalışacağı özellikle bu müzakerelerde netleşecek" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

YORUMLAR
500

Dmitriy Peskov, Ukrayna, Kremlin, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kremlin Sözcüsü Peskov: 'NATO'nun genişlemesi Rusya için bir ölüm kalım meselesidir' - Son Dakika


Kanarya nefes aldı! Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek galibiyet hasretine son verdi Kanarya nefes aldı! Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek galibiyet hasretine son verdi         
20:46
Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır         
20:31
Boş arazide av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak bulunan gencin babası tutuklandı Boş arazide av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak bulunan gencin babası tutuklandı         
20:08
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı         
19:59
Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor         
18:47
Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi         
14:14
Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler         
13:24
5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası! 5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası!         
09:06
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde         
08:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu! KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu!         
08:55
Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak         
23:42
Başakşehir maçının ardından Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın Başakşehir maçının ardından Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın         
23:40
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi         
18:14
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23

Son Dakika Haberleri
20:37 Yargı dizisine korona engeli
20:31 Son Dakika: İBB'den Bakanlığın "özel teftiş" adımına jet yanıt: Terör bağlantılı kişiler iş buluyorsa sorumluluk bakanlığındır
20:16 Manchester City-Leicester City maçında enfes goller
20:07 Kadının ultrason görüntüsüne bakan doktor hemen yetkilileri aradı
20:00 Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor
19:59 Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı
19:16 Son Dakika: Türkiye'de 26 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 173 kişi vefat etti, 20 bin 138 yeni vaka tespit edildi
19:05 Akdeniz 4,9 şiddetiyle sarsıldı
19:04 Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı
18:46 Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 20:54:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Kremlin Sözcüsü Peskov: "NATO'nun genişlemesi Rusya için bir ölüm kalım meselesidir" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement