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Son dakika haber | Kreşten yola fırlayan 4,5 yaşındaki çocuğa okul servisi çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu - Son Dakika

Son dakika haber | Kreşten yola fırlayan 4,5 yaşındaki çocuğa okul servisi çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu

15.11.2021 19:52

Son dakika habere göre - Kreşten yola fırlayan 4,5 yaşındaki çocuğa okul servisi çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu Küçük çocuğun bacağında kırıklar oluşurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Kazada, sürücünün süratli olduğunu ileri süren anne, sadece oğlunun kusurlu bulunmasına ve yolda kasis bulunmamasına...

- Kreşten yola fırlayan 4,5 yaşındaki çocuğa okul servisi çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu

Küçük çocuğun bacağında kırıklar oluşurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kazada, sürücünün süratli olduğunu ileri süren anne, sadece oğlunun kusurlu bulunmasına ve yolda kasis bulunmamasına tepki gösterdi

Anne Vesile Araç: "Çocuğumu bir kez bile aramadı. Bizim zorumuza giden bu"

ANTALYA - Antalya'da kreşten annesiyle birlikte çıkacağı sırada yola fırlayan 4,5 yaşındaki çocuğa, okul servisi çarptı. Kazada küçük çocuğun bacağında kırıklar oluşurken, olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazada sadece oğlunun kusurlu bulunması ve yolda kasis olmamasına tepki gösteren anne, sürücünün özür için bir kez bile aramadığını belirterek sitem etti.

Kaza, 8 kasım pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi 2028 sokak üzerinde meydana geldi. 4,5 yaşındaki oğlu Umut'u almak için kreşe gelen Vesile Araç (26), kreşin dış kapısını açmaya hazırlandı. Araç, kapıyı açtığı sırada ise oğlu koşarak yola fırladı. Bu sırada A. K.'nin kullandığı 07 C 1783 plakalı okul servisi aracı küçük çocuğa çarptı. Kaza sonrası ihbarla birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Bacağında kaval ve fibula kemiği kırılan küçük çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazada kusurlu bulunmayan sürücü A. K. ise serbest bırakıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yürekleri ağza getiren kaza anıysa kreşin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde anne Vesile Araç'ın kapıyı açtığı sırada, bir başka veliye kapının kapanmaması için yardımcı olurken, oğlunun bir anda yola fırlaması ve servis aracının çarpması yer aldı.

"Başka çocukların canı yanmasın"

Kaza sonrası sürücüden şikayetçi olduklarını anlatan anne Vesile Araç, bölgede trafik hız uyarı levhası ve kasis uyarısı olmasına karşın, yolda kasis olmadığını söyledi. Oğlunun ve kendilerinin psikolojisinin bozulduğunu belirten Araç, "Daha kötü olabilirdi, saniyeyle kurtardı kendini oğlum. O yol çok kötü bir yol. Okul levhası var ama 40 ile gidilmesi gerekiyor ama beyefendi o kadar hızlıydı ki, yavaş olsa böyle olmayacağını düşünüyorum. Okul servis aracıydı. Çocuk taşıyor o da. Tamam benim çocuğumun canı yandı ama başka bir çocuğun canı yansın istemiyorum hiçbir şekilde" dedi.

"Oğlumum yüzde 100 kusurlu bulmuşlar"

Oğlunun kazada yüzde 100 kusurlu bulunduğunu belirten Araç, servis şoförünün ise hızlı olduğunu ileri sürerek, "Servis şoförü kendisini şuan haklı buluyor. Çünkü oğlum koşarak gittiği için onu yüzde 100 haksız bulmuşlar. Ama beyefendinin hızla geldiği göz önünde bulundurulmamış. Neye dayanarak tutanak tuttular hiçbir bilgim yok. Oğlumun yüzde 100 haksız bulunmasını kabul etmiyorum. Evet oğlumun haksız olduğu yer var, koşmuş. Benim de haksız olduğum yer var, o an elinin tutmamamdı ama kapıyı açtığım için tutamadım. Ama beyefendi hızlı olduğunu kabul etmiyor Orada kasiste yok. Okul bölgesi ve kasis tabelası var ama kasis yok. Kasis yapılmazsa oradaki çocukların ve annelerin canı yanmaya devam eder" ifadelerini kullandı.

"Çocuğumu bir kere olsun aramadı"

Servis sürücünün kendilerini hiç aramadığını söyleyen Vesile Araç, "Bu en başta bir çocuk. Bir kere arayıp geçmiş olsun demedi. Biz şikayetçi olmayı düşünmüyorduk ama beyefendinin bu tavrı yüzünden kendisinden şikayetçiyiz. Benim çocuğum kazadan sonra, 'anne o abiden şikayetçi olmayalım, onun da çocukları vardır. Polisler onu alırsa evine bakamaz' diyerek vicdanını konuştururken, o vicdansız beyefendi, benim çocuğumu bir kere aramadı. Bizim zorumuza giden bu" sözleriyle sitem etti.

Son dakika haber | Kreşten yola fırlayan 4,5 yaşındaki çocuğa okul servisi çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu
Son dakika haber | Kreşten yola fırlayan 4,5 yaşındaki çocuğa okul servisi çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu
Son dakika haber | Kreşten yola fırlayan 4,5 yaşındaki çocuğa okul servisi çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu
Son dakika haber | Kreşten yola fırlayan 4,5 yaşındaki çocuğa okul servisi çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu

Tragger, Antalya, Umut, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kreşten yola fırlayan 4,5 yaşındaki çocuğa okul servisi çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Kreşten yola fırlayan 4,5 yaşındaki çocuğa okul servisi çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
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