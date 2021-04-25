Kripto para şirketine operasyon; Fatih Faruk Özer'in ağabeyi gözaltına alındı - Son Dakika

Kripto para şirketine operasyon; Fatih Faruk Özer'in ağabeyi gözaltına alındı

KRİPTO para dolandırıcılığı ile ilgili 'Thodex' isimli şirkete yapılan operasyon kapsamında firari Fatih Faruk Özer'in ağabeyi Güven Özer gözaltına alındı.

KRİPTO para dolandırıcılığı ile ilgili ' Thodex ' isimli şirkete yapılan operasyon kapsamında firari Fatih Faruk Özer'in ağabeyi Güven Özer gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gece saatlerinde Pendik'te gerçekleştirdiği operasyonda Güven Özer gözaltına alındı. Özer sorgu işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken soruşturma kapsamında aranan 80 kişiden 66'sı gözaltına alınmış oldu. Firari Fatih Faruk Özer, kız kardeşi Serap Özer ve firmanın muhasebe müdürünün yanı sıra, şirketle bağlantısı olduğu tespit edilen 14 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

- İstanbul - İstanbul

Son Dakika

Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı

Bir açıldı pir açıldı! Gedson Fernandes Antalya maçında tüm istatistikleri altüst etti

Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi

Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok

İletişim Başkanı Altun'dan Ermenistan zulmünü anlatan video

Ermenistan, Biden'ın skandal "soykırım" kararını memnuniyetle karşıladı

Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı

Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş