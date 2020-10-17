İZMİR'de bir erkek kuaförü, koronavirüs endişesi nedeniyle müşterilerine özel oluşturduğu çantaların içine, tıraş makinesinden usturaya, havludan maske süngerlerine kadar pek çok şey koyarak kişisel set hazırladı. Müşterilerinin tek tek isminin yazdığı çantaları dükkanında satan berber Görkem Biçer, fiyatı 300- 500 TL civarında olan bu çantaların siparişine yetişemediklerini, özellikle risk grubunda olan kişilerin tereddüt etmeden çantaları satın aldığını söyledi.

Vatandaşların ortak kullanımına açık olan makas, ustura, tarak gibi malzemelerin bulunduğu kuaför ve güzellik salonları, müşterileri hijyen bakımından endişelendiriyor. Kullanılan malzemeler sürekli dezenfekte edilse de kimileri salonlara kendi malzemelerini götürüyor, kimileri ise kuaför ihtiyaçlarını evde gidermenin türlü yollarını arıyor. İzmir'de bir erkek kuaförü ise bu endişenin önüne geçebilmek için müşterilerine özel oluşturduğu çantaların içine, tıraş makinesinden usturaya, havludan kesim taraklarına kadar pek çok şey koyarak kişisel bir set hazırladı. Müşterilerinin tek tek ismini yazdığı çantaları dükkanında satan berber, fiyatı 300- 500 TL civarında olan bu çantaların siparişine yetişemediklerini, özellikle risk grubunda olan kişilerin tereddüt etmeden çantaları satın aldığını söyledi.

'YOĞUN TALEP VAR' Koronavirüs salgınından sonra bazı müşterilerinde hassasiyet oluştuğunu söyleyen berber Görkem Biçer, "Bunun üzerine kişiye özel berber seti hazırlamaya başladık ve çok yoğun bir talep olduğunu gördük. Çantalarımızın içinde havlu, ustura, kesim tarakları, tıraş makinesi, makas gibi eşyalar yer alıyor. Özellikle kronik rahatsızlığı olan müşterilerimiz kişiye özel çantalardan talep etti. Müşterilerin zaten özel eşyalarını kuaföre götürebilmesinin önü açılmıştı. Biz de bu olayı biraz daha kişiselleştirdik ve çantaları oluşturduk. Çantaların fiyatı tıraş makinesi olmazsa 200 ile 300 TL arasında değişiyor. Tıraş makinesi eklenirse fiyat artıyor. Müşterilerimizin çoğu bu çantaları tercih ediyor. Çok yoğun bir talep var neredeyse her tanıtımını yapıp anlattığımız müşteri bu çantaları satın alıyor. 20 adet ile başladım şu an 50 adeta çıktı ve sayı git gide çoğalıyor" diye konuştu.

Kuaför salonunda tıraş olan müşterilerden Soner Deligezen, "Malzemeler her ne kadar dezenfekte edilse de benim kronik rahatsızlığı olan ailem ve akrabalarım olduğu için bu çantadan satın aldım. Fiyatı bazılarına göre pahalı olabilir ancak bence paranın sağlığa göre bir önemi yok" dedi.