Son dakika haber! Küba'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Küba'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı

06.05.2022 23:18

Son dakika haber: - Küba'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı Küba'nın başkenti Havana'da bir otelde meydana gelen patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı açıklandı.

- Küba'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı

HAVANA - Küba'nın başkenti Havana'da bir otelde meydana gelen patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Havana'da tarihi Saratoga Otel'de patlama meydana geldi. Küba Devlet Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 30 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yetkililer, patlamanın meydana geldiği otelin yakınında bulunan okuldaki çocukların tahliye edildiğini ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Yetkililer ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Son dakika haber! Küba'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı
Son dakika haber! Küba'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı
Son dakika haber! Küba'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı
Son dakika haber! Küba'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı

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Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı Küba'da bir otelde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü Küba'da bir otelde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binadaki patlamada 1'i ağır 18 kişi yaralandı İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binadaki patlamada 1'i ağır 18 kişi yaralandı

Patlama, Havana, Küba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Küba'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Küba'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
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