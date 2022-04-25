Son dakika haber... Küçük çocuğun öldüğü kazada 75 yaşındaki sürücü serbest bırakıldı - Son Dakika

Denizli'de 7 yaşındaki çocuğun hafif ticari aracın çarpması sonucu öldüğü kazada 75 yaşındaki sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana gelen kazada; Mehmet A. (75) idaresindeki 20 YA 413 plakalı hafif ticari aracın ara sokakta çarptığı 7 yaşındaki Ömer Salih Akşit, olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberin ardından cansız bedene bakarak ağıtlar söyleyen yakınların, 'Ne olur son bir kez göreyim" sözleri yürekleri dağladı.

Olayın ardından hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet A. güvenlik güçleri tarafından linç edilmek üzereyken merkeze götürüldü. Burada alına ifadenin ardından adli makamlara sevk edilen Mehmet A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından Hilal Cami'de kılınan cenaze namazı sonra küçük çocuğun cansız bedeni ise Çakmak Mezarlığı'na defnedildi. Aile yakınları ise ayakta durmakta güçlük çekti. - DENİZLİ