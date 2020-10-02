Minik Eymen'i öldürmekle suçlanan katil zanlılarının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Minik Eymen'i öldürmekle suçlanan katil zanlılarının yargılanmasına devam edildi

İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ormanlık arazideki metruk bir yapıya ait tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan anne Mine Durak (26) ve sevgilisi Serkan Elçetin'in (38) yargılandığı davada, cani annenin olay sırasında akıl sağlığının yerinde olup olmadığının...

Minik Eymen'i öldürmekle suçlanan katil zanlılarının yargılanmasına devam edildi, System.String[]

İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ormanlık arazideki metruk bir yapıya ait tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan anne Mine Durak (26) ve sevgilisi Serkan Elçetin'in (38) yargılandığı davada, cani annenin olay sırasında akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla rapor alınmasına karar verildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşini 2.5 yıl önce kalp krizinden kaybettiği öğrenilen Mine Durak'ın, oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine geçen yıl Eylül ayında harekete geçti. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının evinde buldu, küçük Eymen'e ise ulaşılamadı. Polise çelişkili ifadeler veren Mine Durak, ardından oğlunun, erkek arkadaşı tarafından dövülerek, öldürüldüğünü öne sürdü. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurunu açtığında, poşet içinde, minik Eymen'in cansız bedenini elleri ve ayakları bağlı bir şekilde buldu. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına alırken, Mine Durak ve Serkan Elçetin 'canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklandı. E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

Davanın bugün İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasına tutuklu sanıklar Mine Durak ve Serkan Elçetin, SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katılırken, tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan salonda hazır bulundu. Bu celsede, Emniyet Müdürlüğünden gelen bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Durak ve Elçetin'in avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Bir önceki duruşmada Durak'ın olay sırasında akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden rapor istenmesine rağmen, Covid-19 tedbirleri nedeniyle Durak'ın sevk edilemediği öğrenildi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluklarının devamına, Durak için istenen raporun ise İstanbul Adli Tıp Kurumundan alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. - İZMİR

Minik Eymen'i öldürmekle suçlanan katil zanlılarının yargılanmasına devam edildi
Minik Eymen'i öldürmekle suçlanan katil zanlılarının yargılanmasına devam edildi
Minik Eymen'i öldürmekle suçlanan katil zanlılarının yargılanmasına devam edildi
Minik Eymen'i öldürmekle suçlanan katil zanlılarının yargılanmasına devam edildi
Minik Eymen'i öldürmekle suçlanan katil zanlılarının yargılanmasına devam edildi
Minik Eymen'i öldürmekle suçlanan katil zanlılarının yargılanmasına devam edildi

Bornova, İzmir, Anne, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minik Eymen'i öldürmekle suçlanan katil zanlılarının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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